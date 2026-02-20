L'ASSE a renforcé sa cellule de recrutement ces derniers mois. Pedro Ferreirinha et Guillaume Leleu sont notamment spécialisés dans le scouting de jeunes joueurs et tentent de dénicher des pépites à post-former, le tout sous la houlette d'Alexandre Lousberg. Le travail de toutes ces nouvelles têtes commence d'ailleurs à se remarquer avec plusieurs arrivées actées, comme évoqué en exclusivité sur Peuple-Vert. L'occasion de faire le point sur chacune de ces jeunes recrues.

Le groupe professionnel n'est pas le seul à avoir été renforcé cet hiver. Si Abdoulaye Kanté, Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal sont arrivés afin d'apporter de la concurrence au sein de l'équipe de Philippe Montanier, d'autres éléments vont eux venir afin d'évoluer avec le groupe réserve des Verts.

Marten-Chris Paalberg, un Estonien à l'ASSE

Fidèle à sa vision à long terme, Kilmer Sports Ventures mise gros sur le recrutement de joueurs en post-formation. L'arrivée en prêt avec option d'achat du milieu offensif malien Modibo Sissoko l'été dernier s'inscrivait totalement dans cette optique. Et la cellule de recrutement ne s'est pas arrêtée là. L'ASSE a en effet enregistré ces derniers jours la venue de Marten-Chris Paalberg.

Attaquant âgé de seulement 17 ans, il était considéré en Estonie comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. Avec le Pärnu Vaprus en 2025, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives. Capable de jouer des deux pieds, de prendre la profondeur ou de remiser simplement dos au jeu, Marten-Chris Paalberg est un profil qui impressionne surtout pour sa lucidité face au but.

Déjà international avec l'équipe A de l'Estonie, il a signé un contrat jusqu'en juin 2028 dans le Forez. L'enjeu pour lui va désormais être de s'acclimater à un nouvel environnement loin de sa terre natale. C'est pourquoi il devrait certes s'entraîner avec les professionnels, mais commencer la compétition avec le groupe National 3 de Sylvain Gibert. Pour l'instant, il ne s'est qu'entraîné et souffre actuellement d'une blessure qui l'éloigne des terrains. D'où le fait qu'il ne soit pas encore apparu sous le maillot vert.

Adam Baallal, pur produit de l'Académie Mohamed VI

Formé à l’Académie Mohammed VI, Adam Baallal est considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération au Maroc. Il s’est notamment illustré lors du tournoi international annuel de l’académie, scruté par de nombreux recruteurs européens. Du haut de ses 18 ans, Adam Baallal avait récemment rejoint l'Union Touarga Sport où il a pu faire ses débuts en Botola Pro Inwi (première division marocaine).

Le jeune milieu de terrain était d'ailleurs venu faire un essai au Centre sportif Robert-Herbin ces dernières semaines et avait séduit le staff de la réserve. C'est pourquoi il a été décidé d'entamer des démarches afin de le signer. Adam Baallal a donc été prêté avec option d'achat avec l'ASSE. Il tentera de faire ses preuves en National 3 sur la seconde partie de saison. En attente de sa qualification, il s'entraîne pour l'instant à l'Etrat et est même apparu ce mercredi avec le groupe professionnel.

David Mimbang, arrivée à prévoir

Enfin, l'ASSE enregistrera prochainement le transfert de David Mimbang. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain des Brasseries du Cameroun débarquera à Saint-Etienne, puisqu'un accord a été trouvé entre les différentes parties. Les Verts avaient fait de l'international camerounais en équipes de jeunes une priorité depuis la dernière CAN U17.

Contrairement à Marten-Chris Paalberg, ressortissant d'un pays de l'Union européenne et donc en possibilité d'être transféré depuis ses 16 ans, David Mimbang n'est en théorie pas autorisé à signer un contrat avec l'ASSE avant ses 18 ans, le 15 août prochain. Le flou persiste donc quant à la date d'arrivée en France du jeune milieu de terrain, qui ne devrait de toute façon pas pouvoir jouer en compétitons officielles avant sa majorité.