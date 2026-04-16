Avant le déplacement à Bastia ce samedi soir, l'ASSE retrouve ses forces vives. Bonnes nouvelles à la pelle, un retour décisif, une interrogation majeure et une saison terminée pour un Vert. Tour d'horizon complet de l'infirmerie stéphanoise.

L'ASSE se rend au Stade Armand-Cesari à Bastia ce samedi à 20h pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. Les Verts sont à un point de Troyes, leader, et doivent maintenir la pression avant d'accueillir l'ESTAC le week-end suivant au Chaudron. Dans ce contexte, la santé du groupe est un sujet central. Et globalement, les nouvelles sont plutôt bonnes.

Larsonneur et Jaber de retour, le groupe se renforce

La grande nouvelle de la semaine précédente, c'était le retour de Gautier Larsonneur dans les buts de l'ASSE. En fin de rencontre face à Dunkerque, le gardien avait semblé souffrant, provoquant une légère inquiétude. Mais plus de peur que de mal. Larsonneur s'est entraîné normalement cette semaine et devrait être disponible pour le déplacement en Corse.

Autre retour marquant : Mahmoud Jaber. Absent depuis neuf semaines, le milieu israélien a fait son comeback face à Dunkerque. Et il n'a pas mis longtemps à peser sur le jeu. Entré en cours de match, il est l'auteur de la récupération décisive qui a permis à Davitashvili d'offrir le but du 2-1. Un impact immédiat qui confirme tout ce qu'on sait de lui : Jaber, quand il est là, est précieux pour l'ASSE. Son retour tombe au meilleur moment pour ce sprint final.

Bernauer et Ferreira bientôt aptes, Tardieu en course contre la montre

D'autres renforts se profilent. Maxime Bernauer s'entraîne normalement avec le groupe depuis plusieurs semaines. Il n'a pas encore été convoqué par Montanier, mais son retour dans le groupe est imminent. Idem pour Joao Ferreira. Deux mois après sa blessure à la main, le portugais a pleinement repris les séances collectives.

Florian Tardieu, lui, court contre la montre. Le milieu poursuit son travail individuel. Il n'est pas encore apte à revenir à la compétition. Pour rappel, l'ancien Troyen est en fin de contrat à l'issue de la saison et se rapproche de la sortie à l'ASSE. Chaque semaine compte. Il le sait mieux que quiconque.

Enfin, Nadir El Jamali a été opéré il ya déjà quelques semaines. En convalescence, le milieu ne rejoindra plus le groupe cette saison. Sa saison est probablement terminée. Un coup dur pour le joueur.

Boakye, l'interrogation principale de l'ASSE

C'est le dossier qui retient le plus l'attention en ce début de semaine. Augustine Boakye est sorti sur blessure en fin de rencontre face à Dunkerque, touché aux adducteurs. Depuis, le Ghanéen est en soins et absent des séances collectives. De quoi inquiéter le staff stéphanois à l'approche d'un déplacement délicat en Corse.

Mais selon nos informations, rien de grave. La tendance serait même positive à l'heure où nous bouclons ces lignes. Pour autant, aucun risque ne sera pris avec Boakye. Il sera testé en fin de semaine avant que le staff ne tranche définitivement vendredi. Sa présence à Bastia reste donc incertaine, mais l'optimisme est de mise.

Boakye est l'un des joueurs les plus importants du système Montanier. Sa capacité à créer le danger et ses récentes performances en font un élément difficile à remplacer. L'ASSE espère disposer du meilleur passeur de Ligue 2 pour cette fin de saison à hauts enjeux.

ASSE : Un groupe qui se densifie au bon moment

Au global, le bilan est encourageant. L'ASSE récupère ses joueurs au fur et à mesure que les échéances se rapprochent. Larsonneur est bien là, Jaber déjà décisif, Bernauer et Ferreira pour offrir d'autres options. La profondeur de groupe s'améliore à quatre journées de la fin. Et Montanier, qui avait dû composer avec de nombreuses absences, va retrouver des options qu'il n'avait pas depuis plusieurs semaines. La Corse d'abord. Troyes ensuite. Et peut-être un titre au bout. Le groupe est presque au complet. Il était temps.

Ligue 2 : Montée, les calendriers de l'ASSE, Troyes et du Mans