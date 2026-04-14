Comme annoncé sur notre site dès janvier, le futur joueur de l’ASSE, David Mimbang, arrive en France avec un profil qui donne déjà l'eau à la bouche. Derrière ce recrutement anticipé, le club stéphanois mise sur un joueur formé dans l’exigence et identifié très tôt comme un potentiel à suivre.

L’AS Saint-Étienne poursuit sa politique d’anticipation avec l’arrivée imminente de David Mimbang. À seulement 17 ans, le milieu camerounais s’apprête à franchir une étape majeure, sans brûler les étapes. Le club a déjà défini son intégration : passage par la réserve, adaptation progressive et immersion dans le groupe professionnel. Une trajectoire qui doit mener le jeune camerounais vers le professionnalisme.

Une trajectoire marquée par un premier refus

Le parcours de Mimbang ne débute pas par une évidence. À 10 ans, il échoue aux portes de l’Élite du Football Boisson du Cameroun (EFBC) malgré des qualités déjà visibles. "Mimbang, à l'âge de 10 ans, avait réussi à faire partie des 66 derniers… mais il n’avait pas été retenu… il était vraiment très petit", raconte Jean Flaubert Nono. L’image reste marquante : "On se souvient des larmes de Mimbang en 2018."

Le joueur confirme lui-même ce moment douloureux : "C'était difficile vu que la première année, on ne m'a pas pris." Mais loin de s’arrêter là, il revient immédiatement. "Je suis revenu la deuxième année, c'est là où j'ai été retenu." Cette détermination pousse même la structure à adapter ses critères. "Il était toujours trop jeune, mais on l’a pris… au lieu de 11, on a pris 12 par rapport à ses performances", précise Nono. Dès ce moment, le joueur sort du cadre classique. Il avance plus vite que prévu, sans brûler les étapes.

Un profil rare dans l’intensité et la lecture du jeu

Sur le terrain, les retours sont unanimes. Mimbang se distingue d’abord par son volume de jeu. "Capable de faire 14 kilomètres chaque match", insiste Stephen Oben, son coach. Une donnée qui illustre son activité constante et sa capacité à couvrir de larges zones.

Mais son profil ne se limite pas à l’effort. Il combine cette intensité avec une vraie compréhension du jeu. Il possède une qualité technique bien plus élevée que la moyenne… il voit le jeu, sent le jeu. Dans ses contrôles et ses orientations, il donne l’impression d’anticiper.

Son entraîneur confirme cette maturité précoce : "Chaque année, il progresse… il joue comme les joueurs en fin de formation alors qu’il a encore un an."

David Mimbang sur les pas de Carlos Baleba ?

Le joueur lui-même se projette avec lucidité. Inspiré par Carlos Baleba (passé par l'EFBC, puis le LOSC et actuellement joueur de Brighton), il assume ses ambitions : "Il nous montre que le rêve est possible… mon rêve, c’est de devenir professionnel."

Les observateurs extérieurs valident ce potentiel. Nabil Djellit résume : "C’est un garçon prêt à venir en post-formation et à se développer ensuite." Pour l’ASSE, ce dossier s’inscrit dans une stratégie cohérente. Recruter tôt, encadrer, faire progresser. Pour Mimbang, l’enjeu est désormais simple : confirmer, dans un environnement professionnel européen. Il a le temps, mais il semblerait que Mimbang aime brûler les étapes...