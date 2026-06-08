Après six mois sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a quitté son poste et ne sera donc pas prolongé. Les Verts ont officiellement trouvé le successeur de l’ancien coach du TFC. Ian Cathro, arrive d’Estoril.

Après avoir été nommé coach principal d’Estoril il y a deux saisons, Ian Cathro quitte le Portugal pour vivre sa troisième expérience d’entraîneur principal.

ASSE : Ian Cathro, le successeur de Philippe Montanier annoncé au Portugal

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Adjoint de Nuno Espirito Santo pendant seize ans, il a ensuite dirigé 70 matchs sur le banc du club portugais. À deux ans de la fin de son contrat, le natif de Dundee a pris la direction du Forez et devient le nouveau coach de l’ASSE.

Un club a relancer après un énième échec

Pour la seconde saison de l’ère Kilmer, les objectifs fixés pour l’équipe professionnelle n’ont pas été atteints. Les ligériens étaient vus comme les favoris numéro un à la montée en Ligue 1 lors du précédent exercice. Finalement, l’ASSE a échoué en barrages face à Nice après avoir manqué le coche en fin de saison.

Seconds à quatre journées de la fin, les Verts ont pris trois points sur 12 possibles lors du sprint final et ont terminé à la troisième place derrière Troyes et Le Mans. L’ASSE alors reprise par Philippe Montanier en janvier, a vu son objectif lui filer entre les doigts dans le dernier quart d’heure du barrage retour.

Après cet échec, Philippe Montanier a décidé de ne pas poursuivre l’aventure et quitte donc le Forez après six mois.

ASSE : Les Verts ne trouvent pas le coach idéal

Pour le remplacer, plusieurs noms ont circulé, mais le nom de Ian Francis Cathro n’est sorti qu’une fois le dossier ficelé. Ce n’était plus qu’une question d’heures, c’est désormais chose faite, il est le nouvel entraîneur de l’ASSE.

L’Écossais aura la lourde mission d’emmener les Verts en Ligue 1 durant la saison 2026-2027. Après l’échec Eirik Horneland, Kilmer Sports s’est à nouveau tourné vers un profil méconnu et inexpérimenté du football français. Les cartes sont désormais entre les mains d'Ian Cathro pour bâtir un effectif taillé pour monter dans l’élite.

Le communiqué de l’ASSE

« L’AS Saint-Étienne et Ian Cathro sont heureux d’officialiser leur accord. Le contrat conclu avec l’entraîneur écossais le place à la tête des Verts jusqu’en 2028.

Ian Cathro mettra au service de l’équipe son expérience internationale, sa forte culture du développement des joueurs et son exigence dans le travail quotidien, avec l’objectif de contribuer à construire une identité de jeu claire, ambitieuse et conforme aux attentes de l’ASSE.

Né à Dundee, en Écosse, Ian Cathro s’est très tôt tourné vers l’entraînement. Après une carrière de joueur interrompue par une blessure, il fonde dès l’adolescence sa propre structure d’entraînement, la Cathro Clinic, avec une approche centrée sur le développement technique, la créativité et la progression individuelle des joueurs.

Sa carrière prend rapidement une dimension internationale. Après avoir travaillé dans la formation à Dundee United, il rejoint le Portugal et intègre le staff de Nuno Espírito Santo à Rio Ave, qu'ils mènent en finales de Coupe du Portugal et de Coupe de la Ligue dans la même saison, les qualifiant pour leur toute première campagne européenne. Cette première expérience marque le début d’un parcours international.

À Valence, Ian Cathro fait partie du staff de Nuno Espírito Santo lors d’une saison réussie, conclue par une quatrième place en Liga et une qualification pour la Ligue des champions. Il découvre ensuite les exigences du football anglais à Newcastle United, où il travaille sous les ordres de Steve McClaren puis de Rafael Benítez, avant de retrouver Nuno Espírito Santo à Wolverhampton Wanderers puis à Tottenham Hotspur, et de poursuivre son parcours international avec une expérience à Al-Ittihad, en Arabie saoudite.

Au fil de ces expériences, Ian Cathro s’est construit une culture de travail internationale, au contact de différents championnats, staffs techniques et vestiaires. Il a notamment travaillé avec des joueurs de premier plan tels que Hugo Lloris, Harry Kane, Son Heung-min, Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko, Rayan Aït-Nouri, Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Nommé entraîneur principal d’Estoril à l’été 2024, Ian Cathro a confirmé ses qualités de numéro un dans le championnat portugais. À la tête d’un club habitué à regarder vers le bas du classement, il a bâti une équipe plus stable, plus proactive et plus identifiable. Estoril a terminé 8e de Primeira Liga lors de sa première saison, puis 10e la saison suivante, signant deux classements consécutifs dans le top 10 portugais.

Cette expérience récente, combinée à son parcours dans plusieurs championnats européens et internationaux, donne à Ian Cathro un profil singulier : celui d’un jeune entraîneur, déjà exposé à des environnements exigeants, formé sur le terrain, attaché au développement des joueurs et porté par une identité de jeu claire et ambitieuse.

Ian Cathro dirigera sa première séance d’entraînement lors de la reprise du groupe professionnel, le 1er juillet. Il sera présenté à la presse à cette occasion.»

source : ASSE.fr