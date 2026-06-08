L'ASSE tient son nouvel entraîneur. Le club stéphanois a officialisé ce lundi la nomination d'Ian Cathro. L'Écossais s'est engagé jusqu'en 2028 et incarne le projet de stabilité et de développement souhaité par les dirigeants des Verts.

L'AS Saint-Étienne a tourné une nouvelle page de son histoire. Après plusieurs jours de réflexion et d'échanges, les dirigeants stéphanois ont confirmé l'arrivée d'Ian Cathro au poste d'entraîneur principal. Le technicien écossais s'est engagé pour deux saisons et sera chargé de conduire le projet sportif des Verts jusqu'en juin 2028.

Cette nomination s'inscrit dans la continuité de la stratégie portée par Kilmer Sports Ventures depuis la prise de contrôle du club. L'objectif est clair : construire sur le long terme et donner une identité forte à l'équipe première.

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Ian Cathro, un profil atypique pour l'ASSE

À seulement 39 ans, Ian Cathro présente un parcours différent de celui de nombreux entraîneurs passés par le Forez. Reconnu pour ses compétences tactiques et son travail de développement individuel, il a notamment occupé des postes dans plusieurs championnats européens avant de prendre les commandes d'Estoril Praia au Portugal.

Son passage au sein du club portugais a particulièrement retenu l'attention des décideurs stéphanois. Cathro y a développé une équipe capable de progresser dans la durée tout en mettant en valeur de jeunes joueurs. Une philosophie qui correspond parfaitement aux ambitions affichées par la nouvelle direction de l'ASSE.

L'Écossais devra désormais adapter ses méthodes au contexte particulier du football français et aux attentes importantes qui entourent le club stéphanois.

Ivan Gazidis affiche ses ambitions

Dans le communiqué officiel publié par le club, Ivan Gazidis n'a pas caché son enthousiasme après la signature du technicien écossais. Ivan Gazidis a détaillé les raisons qui ont conduit l'ASSE à miser sur le technicien écossais :

« Ian s’est construit un parcours singulier. Il n’arrive pas avec une trajectoire conventionnelle, mais avec une expérience très riche de l'entraînement, du développement des joueurs et de plusieurs cultures footballistiques. Nous avons été particulièrement impressionnés par sa capacité à donner une direction claire à une équipe, à faire progresser les joueurs et à créer un environnement de travail exigeant. À Estoril, il a montré qu’il pouvait faire avancer un club avec méthode, identité et stabilité. C’est précisément ce que nous voulons installer à l’AS Saint-Étienne. »