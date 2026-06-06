Philippe Montanier, n'est officiellement plus le coach de l'ASSE. Le club va donc faire venir dans les jours son troisième coach de l'année 2026. Depuis le départ de Christophe Galtier en 2017, les entraîneurs s'enchaînent. Le signe d'un club instable.

4 mois : c'est la durée que Philippe Montanier sera resté sur le banc de l'ASSE. L'ancien coach des Verts, qui quitte désormais son poste aura eu un bilan honorable de deux points par match. Cependant, cela aura été insuffisant pour retrouver la Ligue 1. Sous Kilmer Sports, et avec le duo Romeyer Caiazzo, l'ASSE aura fait venir de nombreux coachs. Dix précisemment depuis le départ de Christophe Galtier en mai 2017.

Un manque de stabilité à l'ASSE ?

Les chiffres sont-là. En à peine dix ans, l'ASSE n'aura pas été en capacité de se stabiliser durablement. Durant toutes ses années, le club aura pourtant été cherché des profils très différents. De jeunes entraîneurs, comme Oscar Garcia, Julien Sablé ou encore Eirik Horneland... Mais aussi des plus expérimentés, Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant, Claude Puel, Pascal Dupraz et Philippe Montanier. Après la descente de l'ASSE en 2022, Laurent Batlles avait également eu sa chance. Malheureusement, celui qui était parvenu à faire monter l'ESTAC, un an auparavant n'a pas pu faire de même.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Ainsi, l'ASSE semble avoir des difficultés à construire un projet stable, comme elle avait pu le faire avec Christophe Galtier durant sept ans et demi. Le coach qui est resté le plus longtemps sur le banc des Verts est Claude Puel (2 ans et 2 mois), entre octobre 2019 et décembre 2021. Depuis l'arrivée de Kilmer Sports, il s'agit d'Eirik Horneland entre janvier 2025 et janvier 2026, un an seulement...

Un nouveau projet à construire ?

Deux coachs au profil différent auront ainsi rejoint l'ASSE depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures. D'un côté Philippe Montanier, coach français avec un CV bien fournit. De l'autre Eirik Horneland qui découvrait pour la première fois le championnat de Ligue 2. L'actionnaire principal de l'ASSE aura donc certainement pu se faire une idée de l'entraîneur qui correspondrait le mieux au club.

Dans un communiqué paru ce jeudi sur le site du club, le propriétaire de l'ASSE Larry Tanenbaum annoncé clairement son intention de poursuivre du côté du Forez. Ainsi, il a indiqué souhaiter "apporter les moyens nécessaires et de garantir de la stabilité, tout en s’assurant que le club est dirigé par des personnes compétentes, partageant une même vision de son avenir."

Il ne devrait ainsi pas y avoir d'autres véritables bouleversements à l'ASSE cet été. Mais, l'AS Saint-Etienne devra rapidement trouver un nouveau coach. Cette fois-ci, la direction pourraît se tourner vers un nouveau coach étranger selon l'Equipe.

Le bilan des derniers coachs des Verts

Garcia (13 matchs)

Sablé (6)

Gasset (62)

Printant (10)

Puel (88)

Dupraz (25)

Batlles (57)

Dall’Oglio (39)

Horneland (43)

Montanier (16)

Aucun des coachs présent n'a plus de 65 matchs sur le banc de l'ASSE (excepté Claude Puel). En a peine deux ans sur un banc, il est toujours difficile de pouvoir mené à bien un projet. Une chose est sûr, le club devra trouvé enfin le coach qui lui correspond le mieux pour réussir sa saison 2026-2027.

Les entraîneurs de l’ASSE (hors intérim) depuis 2017 :

• Garcia (13 matchs)

• Sablé (6)

• Gasset (62)

• Printant (10)

• Puel (88)

• Dupraz (25)

• Batlles (57)

• Dall’Oglio (39)

• Horneland (43)

• Montanier (16)

10 entraîneurs en 9 saisons. Un club parfaitement stable.

— Karl (@KarlPsqt) June 6, 2026