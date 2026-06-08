C'est le journal portugais A Bola qui lâche l'information ce lundi. Ian Cathro, entraîneur écossais d'Estoril, serait le prochain coach de l'ASSE. Le successeur de Philippe Montanier viendrait donc du Portugal, avec un profil atypique et une trajectoire qui va faire réagir. Saint-Étienne pourrait enfin tenir enfin son homme.

Pendant que Nantes retentait Der Zakarian et que Laval avançait sur Moulin, l'ASSE restait discrète. Le dossier entraîneur des Verts vient peut-être de se débloquer d'un coup, et de là où personne ne l'attendait vraiment. Selon A Bola, Ian Cathro ne prolongera pas à Estoril et prendra la direction de Saint-Étienne pour prendre en main le club en Ligue 2.

Qui est Ian Cathro ?

L'homme est écossais, 38 ans, et son nom ne dira probablement pas grand-chose aux supporters stéphanois. Pourtant, son parcours mérite attention. Formé comme entraîneur adjoint auprès de Nuno Espírito Santo, il a notamment travaillé à Valence, Hull City et Wolverhampton avant de tenter l'expérience de numéro 1. Un passage compliqué à Hearts en Écosse, puis une reconversion réussie comme adjoint à Newcastle et en MLS, avant de débarquer à Estoril.

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Deux saisons en Liga Portugal : 8e en 2024-2025, 10e cette saison. Des résultats honnêtes pour un club sans ambition européenne, avec un jeu reconnu comme propre et organisé. Il avait encore deux ans de contrat avec les Canaries, qui percevront donc une indemnité compensatrice pour son départ anticipé. Signe que l'ASSE a mis la main au portefeuille pour l'attirer.

ASSE : Un profil qui rompt avec la culture maison

Montanier, c'était la continuité, la connaissance du football français, un Ligue 2 dans les jambes. Cathro, c'est l'inverse. Un coach formé à l'école ibérique, habitué à construire le jeu depuis l'arrière, avec une philosophie offensive assumée. Reconnu pour son beau jeu et son appétence pour la Data, il colle avec le souhait des dirigeants de Kilmer Sports Venture. Un pari pour un club qui doit remonter en Ligue 1 et qui sort d'une saison éprouvante sportivement et émotionnellement.

La question que vont se poser les supporters : est-ce le bon moment pour un projet de rupture ? L'ASSE n'a pas besoin de révolution tactique, elle a besoin d'un groupe soudé et d'un entraîneur qui connaît les exigences d'une montée. Cathro n'a jamais vécu ça. C'est le pari de KSV.

Si l'information d'A Bola se confirme dans les prochaines heures, Saint-Étienne aura enfin une réponse à la question qui agite le Forez depuis plusieurs semaines. Pour le meilleur ou pour le pire, les Verts vont changer de monde.

Source : A Bola (Portugal)