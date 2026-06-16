Le poste de gardien figure assurément parmi les priorités immédiates de l'AS Saint-Étienne. Gautier Larsonneur, malgré de logiques critiques, tant sur le plan sportif que sur sa légitimité à porter le brassard de capitaine, devrait rester au poste de numéro 1. Mais la logique de Kilmer Sports impose aussi d'anticiper. Rajeunir l'effectif, identifier des actifs à fort potentiel et construire dans la durée. Nous avons analysé six gardiens étrangers susceptibles de correspondre à cette philosophie. Parcours, statistiques, potentiel : voici le dossier complet.

En proposant à Brice Maubleu le statut de numéro 3, les dirigeants stéphanois ont admis être à la recherche d'un gardien de but. Gautier Larsonneur, gardien le mieux payé de Ligue 2, devrait toutefois occuper la place de numéro 1. Les dirigeants souhaitent toutefois préparer l'avenir en challengeant leur portier. Comme évoqué durant la semaine, le média polonais Weszlo nous apprenait il y a dix jours que l'ASSE était proche de signer Sławomir Abramowicz (21 ans). Un transfert aux alentours des 2 millions d'euros était évoqué pour le gardien du Jagiellonia Białystok. Des échanges avaient déjà eu lieu avec des représentants stéphanois venus assister à une rencontre en Pologne. Après la défaite en barrage, cette piste est tombée à l'eau. Les dirigeants sont donc toujours à la recherche de la perle rare, et elle pourrait bien se trouver parmi cette liste de six gardiens...

Kacper Trelowski : le gardien héritier du renouveau polonais

Formé au Raków Częstochowa, Kacper Trelowski a grandi dans l'un des clubs qui a bousculé la hiérarchie du football polonais ces dernières années. Très tôt présenté comme un immense espoir, il a dû accepter un prêt au Śląsk Wrocław pour accumuler du temps de jeu avant de revenir plus fort dans son club formateur.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le résultat parle pour lui. À 22 ans, il totalise déjà 64 rencontres professionnelles, dont 34 lors de la saison 2024-2025 conclue avec 17 clean sheets. Cette année encore, malgré un temps de jeu réduit, il affiche des statistiques solides : 16 matches, 18 buts encaissés et 67,9 % d'arrêts. Habitué à évoluer dans une équipe ambitieuse, Trelowski possède déjà cette culture de la victoire qui pourrait séduire l'ASSE.

Notre avis : probablement le gardien le plus prêt à assumer immédiatement le rôle de numéro un dans une équipe visant la montée.

Lukas Jungwirth : le produit pur du LASK

À Linz, Lukas Jungwirth représente la réussite du travail de formation. Fidèle au LASK depuis ses débuts, il a patienté avant de saisir sa chance cette saison. À 22 ans, il vient de boucler son premier exercice complet en Bundesliga autrichienne avec 32 rencontres disputées. Son bilan reste honorable : 68,8 % d'arrêts, 9 clean sheets et 1,31 but encaissé par match. Le gardien autrichien dégage une impression de sérieux. Son évolution témoigne d'une certaine stabilité mentale. En revanche, son manque d'expérience au très haut niveau constitue encore une interrogation.

Notre avis : un projet à développer davantage qu'une solution immédiate.

Tom de Graaff : l'école Ajax, les doutes en Eredivisie

Être gardien formé à l'Ajax Amsterdam n'est jamais anodin. Tom de Graaff a appris son métier dans une institution où le jeu au pied constitue une exigence fondamentale. Son parcours l'a ensuite conduit à Utrecht avant une pige à Zwolle. Malgré ses 93 matches professionnels, ses dernières statistiques interrogent : 65 buts encaissés en 31 rencontres d'Eredivisie. Pour autant, le contexte mérite d'être nuancé. Zwolle a vécu une saison difficile et De Graaff a dû faire face à 191 tirs cadrés, soit l'un des volumes les plus importants de cette étude. Le talent technique existe. La question reste celle du plafond réel du joueur.

Notre avis : le pari le plus risqué.

Jankat Yılmaz : le diamant brut de Galatasaray au poste de gardien

C'est peut-être le nom qui fait le plus rêver. International turc chez les jeunes, Jankat Yılmaz appartient à Galatasaray, où il est considéré depuis plusieurs années comme l'un des plus grands espoirs du club. Prêté à Eyüpspor pour lancer sa carrière, il a immédiatement répondu présent : 14 matches de Süper Lig, 74,2 % d'arrêts et seulement 18 buts encaissés. Son explosivité, sa vivacité sur sa ligne et sa personnalité rappellent les standards du gardien moderne. Le revers de la médaille ? Son inexpérience. Ces 14 rencontres constituent l'intégralité de son vécu au niveau professionnel.

Notre avis : un potentiel immense, mais un risque évident.

Jan Koutný : la voie tchèque

Le Sigma Olomouc a toujours accordé sa confiance à ses jeunes talents. Jan Koutný en est aujourd'hui l'un des meilleurs exemples. Titulaire depuis deux saisons malgré son jeune âge, le Tchèque de 21 ans totalise déjà 54 rencontres de championnat et a même découvert les compétitions européennes.

Cette saison, il a signé des chiffres particulièrement intéressants : 31 matches ; 37 buts encaissés ; 72,6 % d'arrêts ; 9 clean sheets. Ni trop expérimenté, ni trop tendre, Koutný semble avoir trouvé le juste équilibre.

Notre avis : le profil le plus cohérent pour accompagner une ambition de montée.

Kayne Van Oevelen : la révélation silencieuse

C'est probablement la grande surprise de ce dossier. À Volendam, Kayne Van Oevelen a tout connu : la montée depuis la deuxième division néerlandaise, puis la lutte pour le maintien en Eredivisie. Dans un environnement particulièrement exigeant, le gardien de 22 ans a affiché des statistiques impressionnantes : 32 matches ; 75,3 % d'arrêts ; 198 tirs cadrés subis ; 51 buts encaissés. Aucun autre gardien étudié dans cette présentation ne propose un meilleur pourcentage d'arrêts. Surtout, il a démontré une capacité à performer malgré une défense souvent dépassée. Un trait de caractère qui pourrait faire merveille à l'ASSE.

Notre avis : le profil le plus intrigant et peut-être le plus sous-coté.

Notre classement

Gardien Âge Club Expérience Potentiel Prêt pour l'ASSE ? Note PV Kayne Van Oevelen 22 ans Volendam ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐⭐⭐ Jan Koutný 21 ans Sigma Olomouc ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐⭐ Jankat Yılmaz 21 ans Eyüpspor / Galatasaray ⭐⭐☆☆☆ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐☆☆ ⭐⭐⭐⭐ Kacper Trelowski 22 ans Raków Częstochowa ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Lukas Jungwirth 22 ans LASK Linz ⭐⭐⭐☆☆ ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐☆☆ ⭐⭐⭐ Tom de Graaff 21 ans Zwolle ⭐⭐⭐⭐☆ ⭐⭐⭐☆☆ ⭐⭐☆☆☆ ⭐⭐

Kayne Van Oevelen (Volendam) - ⭐⭐⭐⭐⭐

Le gardien le plus complet de cette sélection. Son incroyable 75,3 % d'arrêts, malgré une défense souvent dépassée, démontre une vraie capacité à faire gagner des points.

Jan Koutný (Sigma Olomouc) - ⭐⭐⭐⭐

Le compromis parfait entre jeunesse, expérience et régularité. Sans doute le profil le plus cohérent pour une équipe qui vise la montée.

Jankat Yılmaz (Eyüpspor/Galatasaray) - ⭐⭐⭐⭐

Le plus gros potentiel de la liste. Un diamant brut qui pourrait exploser... mais dont l'inexpérience invite à la prudence.

4. Kacper Trelowski (Raków Częstochowa) - ⭐⭐⭐⭐

Le plus rassurant. Habitué à évoluer dans un club ambitieux, il serait probablement le plus immédiatement opérationnel.

5. Lukas Jungwirth (LASK Linz) - ⭐⭐⭐

Un profil intéressant à développer, mais qui semble encore un peu tendre pour assumer seul les ambitions stéphanoises.

6. Tom de Graaff (Zwolle) - ⭐⭐

Malgré une excellente formation et beaucoup d'expérience pour son âge, ses statistiques récentes interrogent.

Le poste de gardien à l'ASSE : Larsonneur peut-il être concurrencé ?

Cette question conditionne toute la réflexion. Si Gautier Larsonneur demeure le gardien titulaire de l'ASSE, il paraît difficile d'attirer des profils aussi prometteurs pour un simple rôle de doublure. En revanche, si Kilmer Sports anticipe déjà l'avenir ou envisage une offre difficile à refuser pour son portier, ces six noms méritent une attention particulière. Une certitude demeure : après plusieurs mercatos décevants, les dirigeants stéphanois ne pourront plus se permettre de se tromper, notamment pour un poste aussi crucial que celui du gardien de but !