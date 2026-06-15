Depuis près de dix ans, Corentin Mathevet gravit les échelons de l’ASSE avec discrétion mais détermination. Aujourd’hui responsable technique de l’école de football et éducateur des U14, il joue un rôle majeur dans la préformation des jeunes talents stéphanois.

Passionné par le football et profondément attaché à l’AS Saint-Étienne, Corentin Mathevet fait partie de ces éducateurs qui construisent l’avenir du club loin des projecteurs. Après l’obtention d’un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, il aurait pu s’orienter vers un tout autre secteur. Mais son ambition était claire : faire carrière dans le football et progresser au sein de son club de cœur.

Arrivé à l'ASSE en 2016 comme éducateur lors des stages organisés par le club, il découvre alors le quotidien de la formation stéphanoise. Une première expérience qui lui permet de se faire remarquer grâce à son sérieux et son investissement auprès des jeunes joueurs.

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Corentin Mathevet, une progression constante à l'ASSE

Au fil des saisons, Corentin Mathevet franchit les étapes une à une. Entre 2017 et 2023, il intervient auprès de plusieurs catégories de l’école de football, notamment les U10 et les U11. Son travail de terrain et sa capacité à accompagner le développement des jeunes joueurs lui permettent de gagner progressivement en responsabilités.

En parallèle, il poursuit sa formation d’éducateur. Une démarche essentielle dans un environnement où les exigences sont de plus en plus élevées. Son investissement est récompensé en juin 2023 lorsqu’il obtient le Brevet d’Entraîneur de Football (BEF), diplôme reconnu dans le football français et indispensable pour encadrer à bon niveau.

Cette même année marque un nouveau tournant dans son parcours. Il devient responsable technique de l’école de football tout en prenant en charge la catégorie U12. Une fonction qui témoigne de la confiance accordée par le club à un éducateur formé en interne.

Un acteur clé de la préformation stéphanoise

Depuis la saison 2024-2025, Corentin Mathevet est éducateur des U14 tout en conservant ses missions de responsable technique de l’école de football. Un poste stratégique dans le parcours des jeunes joueurs de l’ASSE.

À cet âge charnière, les jeunes talents entrent progressivement dans des exigences plus importantes, tant sur le plan technique que tactique. L’objectif est de préparer au mieux leur entrée dans les catégories de formation tout en veillant à leur épanouissement personnel.

Reconnu pour sa proximité avec les joueurs et son exigence quotidienne, Corentin Mathevet participe activement au développement de la nouvelle génération stéphanoise. Son parcours illustre également la capacité de l’ASSE à promouvoir des éducateurs investis et fidèles à ses valeurs.

Alors que le club poursuit son travail de reconstruction sportive, des profils comme celui de Corentin Mathevet apparaissent plus que jamais essentiels. Car si les projecteurs se braquent souvent sur l’équipe première, l’avenir des Verts se construit d’abord sur les terrains de la préformation.

Source : Profil LinkedIn de Corentin Mathevet