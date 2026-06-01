L'échec du barrage face à Nice a des conséquences bien au-delà du classement. Le dossier Sławomir Abramowicz en est la preuve. L'ASSE avait ciblé le meilleur gardien d'Ekstraklasa pour renforcer sa ligne de but en Ligue 1. La relégation aurait tout fait capoter. Le portier polonais ira ailleurs. Illustration d'un mercato qu'il va falloir revoir en profondeur après l'échec des barrages.

Abramowicz ? Un dossier bien avancé, torpillé par les résultats

Ce n'était pas qu'une rumeur. Selon le média polonais Weszło, des recruteurs et des représentants de l'AS Saint-Étienne (ASSE) s'étaient déplacés à Białystok pour observer Sławomir Abramowicz en personne. Le jeune international polonais de Jagiellonia Białystok avait pu échanger avec l'ASSE, et des discussions avaient eu lieu avec son entourage. L'ASSE était prête à débourser 2 millions d'euros pour le faire venir, un montant vraisemblablement négociable avec des bonus et des clauses de revente associés selon le média polonais weslo.

La condition était explicite : le transfert se concrétiserait après la montée des Verts en Ligue 1. L'ASSE n'est pas montée. Le dossier s'est évaporé.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

ASSE : Trois défaites, un barrage, une finale perdue

Weszło retrace la mécanique du fiasco stéphanois avec une précision clinique. Trois défaites consécutives en fin de saison qui font basculer les Verts en barrages. Un match compliqué face à Rodez, arraché aux tirs au but. Puis Nice : 0-0 à l'aller à Geoffroy-Guichard, espoir intact. Et la désintégration au retour, avec trois buts encaissés après la 80e minute pour un 4-1 final qui dit tout sur l'état mental du groupe dans les moments décisifs.

Pour Abramowicz, qui attendait ce transfert vers un des cinq grands championnats européens, la déception serait réelle. Pour les scouts stéphanois qui avaient fait le déplacement en Pologne, le sentiment de travail gâché aussi selon la même source.

Abramowicz va partir, mais pas pour Sainté

Le gardien ne manque pas de prétendants selon Weszło. Meilleur gardien d'Ekstraklasa, déjà repéré par Copenhague et l'ASSE depuis avril, il sera sur le marché cet été. Le marché des gardiens est délicat et les places rares, mais son profil a clairement attiré l'attention au-delà des frontières polonaises.

Pour l'ASSE, la question reste ouverte. Maubleu dont l'avenir est incertain, Larsonneur comme numéro un contesté, la doublure reste un chantier. Un transfert mort-né, symbole de ce qu'une non-montée coûte vraiment au-delà du tableau des résultats.

Source : Weszło