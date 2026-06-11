L'ASSE s'apprête à vivre un été mouvementé sur tous les fronts. Le premier dossier à gérer était celui de l'entraîneur, après la fin de l'aventure actée pour Philippe Montanier. C'est donc Ian Cathro (Estoril) qui prendra la tête de l'équipe. Mais les Verts doivent désormais penser au mercato. La fenêtre de transferts estivale ouvrira le 15 juin et certains dossiers sont à régler en priorité. C'est notamment le cas du poste de gardien avec un Brice Maubleu dont le contrat arrive à expiration.

« On est de retour en Ligue 2, il va falloir refaire 34 matches pour remettre le club en Ligue 1 », déclarait Gautier Larsonneur à l'issue de la défaite à Nice (4-1). Remettre le club en Ligue 1... avec quel gardien ? C'est la question que va devoir se poser Kilmer Sports.

La hiérarchie envisagée en cas de Ligue 1 est tombée à l'eau

Avec un scénario différent le vendredi 29 mai dernier, la voie était déjà toute tracée dans les cages stéphanoises. La prolongation de Brice Maubleu en tant que troisième gardien était prévue. Le recrutement d'un autre portier également.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

En effet, le média polonais Weszlo nous apprenait il y a une semaine que l'ASSE était proche de signer Sławomir Abramowicz (21 ans). Un transfert aux alentours des 2 millions d'euros était évoqué pour le gardien du Jagiellonia Białystok. Des échanges avaient déjà eu lieu avec des représentants stéphanois venus assister à une rencontre en Pologne. Mais les barrages sont passés par là et le club du Forez évoluera encore en deuxième division française la saison prochaine. De quoi anéantir tout espoir de voir Sławomir Abramowicz revêtir un jour la tunique Verte.

Ce transfert mort-né, symbole des conséquences indirectes d'une non montée dans l'élite, pourra laisser des regrets. L'international espoirs polonais aurait pu concurrencer un Gautier Larsonneur fébrile, tandis que Brice Maubleu serait resté pour apporter son expérience dans le vestiaire.

Brice Maubleu vers la sortie ?

Tout cela n'est cependant que fiction et l'ASSE doit désormais reconstruire un effectif taillé pour l'antichambre du football français. Une vente de Gautier Larsonneur semble hautement improbable. Prolongé jusqu'en 2028 par la direction, sa situation semble trop confortable pour envisager un quelconque mouvement cet été.

L'ancien du Stade Brestois devrait donc rester numéro 1 dans le Forez. Pour autant, le recrutement d'un gardien prometteur reste envisagé dans les cages stéphanoises, en témoigne la proposition faite à Brice Maubleu. En effet, le second gardien des Verts s'est vu proposer une prolongation courte durée pour un rôle de troisième gardien. Le héros de la séance de pénaltys face à Rodez dispose d'autres pistes, notamment en Ligue 2. Au vu de ces intérêts et du peu de considération que renvoie la proposition stéphanoise, un départ paraît probable. Rien n'est toutefois acté à l'heure actuelle, Brice Maubleu n'ayant pas encore pris de décision. À suivre...