Ligue 2 – Amiens reçoit l’AS Saint-Étienne ce mardi soir pour la 7ᵉ journée. Voici toutes les informations pratiques pour suivre le match Amiens - ASSE en direct.

Après une belle victoire face au Stade de Reims, l'ASSE va devoir remettre rapidement le bleu de chauffe. Les stéphanois se déplacent chez l'actuel cinquième du Championnat, Amiens. Direction le Stade de la Licorne pour enchainer une seconde rencontre en trois jours. Eirik Horneland et ses hommes auront à coeur de confirmer leur belle dynamique en s'imposant à l'extérieur. Meilleure attaque du championnat, l'ASSE pourra s'appuyer sur un banc bien garni.

Pour rappel, Aïmen Moueffek est de retour dans le groupe alors que Joao Ferreira est quant à lui préservé. Un retour pourrait être envisagé dès samedi pour la réception de Guingamp. La composition de l'ASSE sera dévoilée à 19h30.

📺 Amiens – ASSE : sur quelle chaîne TV suivre le match ?

Les supporters stéphanois pourront suivre la rencontre en direct sur beIN Sports 2 à partir de 20h30. Pour ceux qui préfèrent le multiplex, beIN Sports 1 diffusera l’ensemble des matchs de cette 7e journée de Ligue 2.

Le choc Amiens – Saint-Étienne est l’un des rendez-vous phares du soir, avec une première place à défendre pour les Verts face à un adversaire en pleine confiance.

📻 Suivre Amiens – ASSE à la radio

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas être devant leur écran, la radio reste une alternative fidèle. ICI Saint-Étienne Loire (97.1 FM) proposera le match en intégralité.

🗓️ Programme complet de la J7 de Ligue 2