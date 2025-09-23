L’ASSE se déplace ce mardi sur la pelouse de l’Amiens SC pour le compte de la 7ᵉ journée de Ligue 2. Toujours invaincus, les hommes d’Eirik Horneland veulent confirmer leur bonne dynamique et rester solidement installés en haut du classement. Le coach norvégien a dévoilé la composition de son équipe pour ce rendez-vous programmé à 20h30.

Après un succès dans le Chaudron, face à Reims (3-2), ce samedi soir, l’ASSE veut conserver sa place de leader. Les stéphanois enchaînent rapidement face à une équipe qui compte un jour de repos supplémentaire. Les Amiénois, vainqueurs 3-0 de Laval, vendredi soir, veulent faire tomber les Verts.

Côté infirmerie, Mahmoud Jaber, touché au pied face à Grenoble, avait manqué plusieurs séances durant la trêve. Revenu à Clermont où il avait été titularisé, il a ensuite été ménagé contre Reims. L’Israélien a quand même disputé la fin de la rencontre face aux Champenois.. Autre coup dur, le jeune Luan Gadegbeku s’est blessé à l’entraînement jeudi dernier et sera absent plusieurs semaines.

La bonne nouvelle vient d’Aïmen Moueffek. Alors qu’il semblait devoir manquer encore plusieurs rencontres, le milieu formé au club pourrait finalement réapparaître prochainement. Il est sur le banc ce soir. Mauvaise nouvelle, Joao Ferreira, préservé face à Reims après une gêne ressentie à l’échauffement, n'est toujours pas du groupe. Zuriko Davitashvili, lui, a effectué son retour samedi et a retrouvé du temps de jeu. Le Géorgien est titulaire ce mardi.

Si Pierre Ekwah reste toujours absent, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont retrouvé les entraînements collectifs mais ne figurent pas encore dans le groupe.

Avec un calendrier chargé (Amiens puis Guingamp samedi), Horneland doit gérer les rotations. Certains cadres, comme Larsonneur, Nadé ou Tardieu, enchaînent toutes les minutes depuis le début du championnat. L’entraîneur devra trouver le bon équilibre pour préserver ses forces et prolonger l’invincibilité des Verts.

La compo de l’ASSE