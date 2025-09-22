L’ASSE se déplace sur la pelouse de l’Amiens SC ce mardi pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Une rencontre particulière pour Eirik Horneland, qui espère voir son équipe confirmer son excellent début de saison. Le coach norvégien a communiqué son groupe pour ce match programmé ce samedi 20 septembre à 20h30.

Mahmoud Jaber avait rejoint la liste des blessés après le match face à Grenoble. Touché au pied, l’Israélien a été ménagé pendant la trêve, mais était toutefois titulaire lors de la victoire 2-1 à Clermont il y a 10 jours. Le milieu israélien avait été laissé sur le banc face à Reims, samedi soir. Luan Gadegbeku s’est ajouté à la liste des blessés il y a quelques jours. Le jeune milieu stéphanois sera absent pour plusieurs semaines suite à une blessure subie à l’entraînement, jeudi dernier.

À l’inverse, Aïmen Moueffek, qui était annoncé forfait pour plusieurs semaines, est proche de retour. Eirik Horneland a indiqué que le milieu de terrain formé au club était espéré à Amiens ce mardi, juste avant la rencontre face à Reims. L’incertitude plane également pour Joao Ferreira. Le latéral droit portugais devait démarrer face à Reims mais a ressenti une gêne à l’échauffement et a été préservé. Zuriko Davitashvili, de son côté, a fait son retour dans le groupe et est entré en jeu, samedi, après avoir manqué le déplacement à Clermont pour une alerte musculaire.

Enfin, si Pierre Ekwah demeure absent de longue date, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, restés dans le Forez malgré les sollicitations du mercato, ont retrouvé l’entraînement avec le groupe professionnel. Leur retour n’a pas encore débouché sur une convocation.

Gérer l’enchaînement des matchs

Pour Horneland et son staff, ce déplacement à Amiens s’inscrit dans un calendrier chargé. Les Verts disputent en effet trois matchs en une semaine, avec la réception de Guingamp programmée samedi prochain à Geoffroy-Guichard. Une période charnière qui impose une gestion minutieuse des organismes et de la rotation.

Certains cadres comme Larsonneur, Nadé ou encore Tardieu ont beaucoup joué depuis le début de saison, et le coach norvégien devra doser les temps de jeu pour éviter toute mauvaise surprise. L’objectif est clair : conserver l’invincibilité et rester solidement accrochés aux premières places du classement.

Le groupe de l’ASSE