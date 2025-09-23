Quelques jours seulement après la victoire à domicile face à Metz, un nouveau rendez-vous attend les Verts en Ligue 2. Face à Amiens, Saint-Étienne pourrait s'asseoir encore un peu plus confortablement dans le fauteuil de leader. Et l'arbitre désigné pour la rencontre pourrait d'ors et déjà annoncer la couleur.
Pierre Gaillouste a été désigné arbitre principal pour l'opposition de ce mardi. L’homme en noir s’apprête à diriger pour la cinquième fois le club stéphanois. Jusqu’ici, le bilan est parfaitement équilibré : deux victoires et deux défaites pour les Stéphanois sous son arbitrage.
Pierre Gaillouste au sifflet ce mardi
La dernière rencontre entre l’ASSE et Pierre Gaillouste laisse un très bon souvenir dans la tête des supporters stéphanois. Le 16 mars 2024, les Verts avaient corrigé Bastia (4-0). Ce soir-là, Nathanaël Mbuku avait inscrit un doublé, rejoint sur la feuille des buteurs par Dylan Chambost et Irvin Cardona. Une victoire nette qui avait marqué les esprits, d’autant qu’elle s’était jouée à l’extérieur.
Toutefois, les Verts n’ont pas toujours eu de réussite sous son sifflet. Pierre Gaillouste était déjà à l'arbitrage lors d’une soirée compliquée à Reims, où l’ASSE s’était inclinée 2-0. L’histoire s’était répétée quelques mois plus tard au Parc des Princes. Malgré une ouverture du score de Bouanga, les Stéphanois de Pascal Dupraz s’étaient finalement inclinés 3-1 face au PSG.
Reste à savoir si ce déplacement en Picardie sera placé sous le signe des bons souvenirs.
Les arbitres de la J7 de Ligue 2
Stade de Reims - Clermont Foot 63
Arbitre centre : THIERRY BOUILLE
Arbitre assistant 1 : MOHAMED BENKEMOUCHE
Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION
Amiens SC - ASSE
Arbitre centre : PIERRE GAILLOUSTE
Arbitre assistant 1 : CAMILLE SORIANO
Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO
EA Guingamp - USL Dunkerque
Arbitre centre : REMI LANDRY
Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD
Arbitre assistant 2 : YANN THENARD
Pau FC - Laval MFC
Arbitre centre : AURELIEN PETIT
Arbitre assistant 1 : VIANNEY ROZAND
Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY
Le Mans FC - Grenoble Foot 38
Arbitre centre : AZZEDINE SOUIFI
Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU
Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA
FC Annecy - AS Nancy-Lorraine
Arbitre centre : ANTOINE VALNET
Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 : JEAN PAUL NEVES GOUVEIA
Red Star FC - ESTAC Troyes
Arbitre centre : AHMED TALEB
Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS
Arbitre assistant 2 : NICOLAS RODRIGUES
SC Bastia - Rodez Aveyron
Arbitre centre : MICKAEL LELEU
Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET
Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER
Montpellier HSC - Boulogne sur Mer
Arbitre centre : EDDY ROSIER
Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD
Arbitre assistant 2 : MATTHIEU BONNETIN