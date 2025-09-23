Quelques jours seulement après la victoire à domicile face à Metz, un nouveau rendez-vous attend les Verts en Ligue 2. Face à Amiens, Saint-Étienne pourrait s'asseoir encore un peu plus confortablement dans le fauteuil de leader. Et l'arbitre désigné pour la rencontre pourrait d'ors et déjà annoncer la couleur.

Pierre Gaillouste a été désigné arbitre principal pour l'opposition de ce mardi. L’homme en noir s’apprête à diriger pour la cinquième fois le club stéphanois. Jusqu’ici, le bilan est parfaitement équilibré : deux victoires et deux défaites pour les Stéphanois sous son arbitrage.

Pierre Gaillouste au sifflet ce mardi

La dernière rencontre entre l’ASSE et Pierre Gaillouste laisse un très bon souvenir dans la tête des supporters stéphanois. Le 16 mars 2024, les Verts avaient corrigé Bastia (4-0). Ce soir-là, Nathanaël Mbuku avait inscrit un doublé, rejoint sur la feuille des buteurs par Dylan Chambost et Irvin Cardona. Une victoire nette qui avait marqué les esprits, d’autant qu’elle s’était jouée à l’extérieur.

Toutefois, les Verts n’ont pas toujours eu de réussite sous son sifflet. Pierre Gaillouste était déjà à l'arbitrage lors d’une soirée compliquée à Reims, où l’ASSE s’était inclinée 2-0. L’histoire s’était répétée quelques mois plus tard au Parc des Princes. Malgré une ouverture du score de Bouanga, les Stéphanois de Pascal Dupraz s’étaient finalement inclinés 3-1 face au PSG.

Reste à savoir si ce déplacement en Picardie sera placé sous le signe des bons souvenirs.

Les arbitres de la J7 de Ligue 2

Stade de Reims - Clermont Foot 63

Arbitre centre : THIERRY BOUILLE

Arbitre assistant 1 : MOHAMED BENKEMOUCHE

Arbitre assistant 2 : FLORENT MARMION

Amiens SC - ASSE

Arbitre centre : PIERRE GAILLOUSTE

Arbitre assistant 1 : CAMILLE SORIANO

Arbitre assistant 2 : LAURENT CONIGLIO

EA Guingamp - USL Dunkerque

Arbitre centre : REMI LANDRY

Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD

Arbitre assistant 2 : YANN THENARD

Pau FC - Laval MFC

Arbitre centre : AURELIEN PETIT

Arbitre assistant 1 : VIANNEY ROZAND

Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY

Le Mans FC - Grenoble Foot 38

Arbitre centre : AZZEDINE SOUIFI

Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU

Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA

FC Annecy - AS Nancy-Lorraine

Arbitre centre : ANTOINE VALNET

Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU

Arbitre assistant 2 : JEAN PAUL NEVES GOUVEIA

Red Star FC - ESTAC Troyes

Arbitre centre : AHMED TALEB

Arbitre assistant 1 : GAETAN KORBAS

Arbitre assistant 2 : NICOLAS RODRIGUES

SC Bastia - Rodez Aveyron

Arbitre centre : MICKAEL LELEU

Arbitre assistant 1 : BASTIEN COURBET

Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER

Montpellier HSC - Boulogne sur Mer

Arbitre centre : EDDY ROSIER

Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD

Arbitre assistant 2 : MATTHIEU BONNETIN