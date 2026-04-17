Enzo Mayilla, jeune attaquant prometteur formé à l’ASSE, poursuit cette saison son apprentissage du haut niveau sous les couleurs d’Aubagne, où il est prêté afin de bénéficier d’un temps de jeu précieux. Ce choix semble porter ses fruits, puisque le Stéphanois s’impose progressivement comme un élément important de l’effectif aubagnais.

Avec 23 matchs disputés sur les 27 possibles, il affiche une régularité remarquable et confirme la confiance placée en lui par son staff. Sur le plan statistique, son bilan de 4 buts et 2 passes décisives illustre sa montée en puissance, notamment grâce à sa dernière offrande la semaine passée pour Mokrane Bentoumi, preuve de son influence grandissante dans le jeu offensif de son équipe. Cette expérience en National représente une étape essentielle dans son développement, lui permettant de gagner en maturité, en rythme et en confiance face à une opposition relevée.

Ce vendredi 17 avril 2026, à 19h30, Mayilla aura une nouvelle occasion de briller lors de la réception d’Orléans au Stade de Lattre-de-Tassigny à Aubagne. Avant cette rencontre, Aubagne occupe la 11e place du championnat, tandis qu’Orléans pointe au 6e rang, ce qui promet un duel intéressant entre deux formations aux ambitions différentes. L’historique récent entre les deux équipes ajoute encore un peu plus d’enjeu à cette affiche, puisqu’elles se sont déjà affrontées à trois reprises depuis 2025. Le dernier match, disputé le 21 novembre 2025, avait tourné à l’avantage d’Aubagne, victorieux 4 buts à 2, un succès que les locaux espèrent bien reproduire.

Mayilla a nouveau remplaçant

À nouveau remplaçant, Enzo Mayilla a joué le dernier quart d'heure de cette rencontre. Défaits 2-0, les joueurs de Kassim Abdallah ont terminé la rencontre à 10. Après un excellent début de championnat, le SCAAB tire la langue en cette fin de saison mais l'essentiel se rapproche avec le maintien quasi acquis mathématiquement.