La 11ᵉ journée de Ligue 2 a débuté ce vendredi soir à 20h avec 6 rencontres au programme, en attendant le match de l’ASSE du côté d’Annecy ce samedi soir, en clôture de ce nouveau week-end de compétition. Les 2 équipes de tête avaient l’occasion de s’assurer la conservation de leur place devant les Verts. Résumé des rencontres

Malade et seule équipe à ne pas avoir connu le succès cette saison en Ligue 2, Bastia est reparti frustré de Troyes la semaine passée. Face au leader, les corses auraient dû repartir avec le point du nul suite à un but non validé par le corps arbitral. Les bastiais souhaitaient ouvrir leur compteur de victoires ce soir face à Laval. Les conditions météorologiques n'auront pas permis aux mayennais de se rendre en corse. Le match est donc reporté à une date ultérieure.

Vainqueur 3-2 dans le Forez, le week-end passé, Le Mans souhaitait enchaîner devant son public face à Boulogne. Dans un choc entre 2 équipes promues en Ligue 2 cette saison, les Manceaux voulaient confirmer leurs bons résultats du moment en s’offrant un second succès consécutif.

L’autre équipe qui a battu Saint-Etienne cette saison, accueillait Clermont ce vendredi soir. Sur une série de 4 matchs sans défaite, Guingamp veut rester au contact du top 5 et devait battre les Auvergnats, qui n’ont plus gagné depuis 4 rencontres. Barragistes la saison passée, les clermontois sont pour l’heure 15ᵉ du championnat et ne comptent que 2 points d’avance sur Laval, 1er relégable.

Troyes et Pau veulent prendre le large en Ligue 2

Cette 11ᵉ journée de Ligue 2 nous offrait un derby entre Reims et Troyes. Les champenois avaient à cœur de s’offrir leur rivaux et de les empêcher de consolider leur place en tête du classement. L’ESTAC n’a plus perdu depuis la fin août et ne comptait pas laisser le Stade de Reims casser sa série d’invincibilité.

Futur adversaire de l’ASSE, Pau souhaitait garder son avance sur les Verts avant de se rendre dans le Chaudron, mardi soir. 2ᵉ depuis vendredi dernier, les hommes de Nicolas Usaï recevaient Dunkerque au Nouste Camp et avaient l’ambition d’enchaîner un 6ᵉ match sans défaite en Ligue 2.

Résumé des rencontres

Bastia - Laval

Match annulé, les conditions météorologiques n’ont pas permis aux Lavallois de se rendre sur l’île de Beauté. Une date de report sera fixée par la LFP dans les prochains jours.

Guingamp 0 - 1 Clermont

Après une première mi-temps largement dominée par Guingamp, les Clermontois ont su faire le dos rond pour rentrer aux vestiaires avec un score de 0-0. En revanche, dès le retour des vestiaires, sur leur deuxième frappe du match, les Auvergnats prennent l’avantage grâce à Ilhan Fakili à la 47e minute de jeu.

Le Mans 1 - 0 Boulogne

Duel entre promus. Vainqueurs à Geoffroy-Guichard le week-end dernier, les Manceaux saisissent l’occasion de bonifier leur victoire en marquant dans le temps additionnel (90+2) par l'intermédiaire de Samuel Yohou.

Pau FC 0 - 3 Dunkerque

C’est la bonne opération stéphanoise à distance. Le Pau FC encaisse une lourde défaite à domicile face à Dunkerque, qui se relance dans le championnat. Les Palois verront même Ousmane Kanté être exclu à l’heure de jeu. Auteur du premier et du troisième but nordiste, Enzo Bardeli, un temps évoqué du côté du Forez, continue de briller.

Red Star 1 - 0 Grenoble

Dominateur dans le jeu face à Grenoble, le Red Star a dû se montrer patient. En effet, l’ouverture du score est intervenue à la 72e minute de jeu sur un but de Bradley Danger. Avec cette victoire, les Franciliens grimpent à la deuxième place du championnat et mettent la pression sur les Verts.

Reims 0 - 0 Troyes

C’était l’affiche de ce vendredi soir. Le derby de Champagne a accouché d’un 0-0 qui fait les affaires des Stéphanois. Troyes, qui n’a plus perdu depuis le mois d’août, conserve sa place de leader mais voit sa progression freinée avec ce point du match nul.

Classement provisoire J11

1- Troyes – 24 pts – 20 / 9

2- Red Star – 23 pts – 17 / 9

3- Pau FC – 21 pts – 17 / 12

4- Saint-Étienne – 20 pts – 21 / 13

5- Reims – 16 pts – 16 / 15

6- Le Mans – 16 pts – 15 / 14

7- Guingamp – 15 pts – 18 / 21

8- Montpellier – 14 pts – 9 / 10

9- Dunkerque – 13 pts – 19 / 15

10- Rodez – 13 pts – 10 / 13

11-Amiens – 12 pts – 12 / 13

12- Nancy – 12 pts – 10 / 12

13- Annecy – 12 pts – 10 / 12

14- Grenoble – 10 pts – 11 / 14

15- Boulogne – 10 pts – 9 / 14

16- Clermont – 10 pts – 9 / 14

17- Laval – 8 pts – 7 / 12

18- Bastia – 4 pts – 4 / 12