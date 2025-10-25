L’ASSE vient d’enchaîner un second revers à domicile lors de la 10ᵉ journée de Ligue 2 face au Mans. À l’extérieur, les Stéphanois veulent conserver leur invincibilité. L'AS Saint-Etienne se déplace au Parc des Sports d’Annecy, ce samedi soir. Eirik Horneland devrait réintégrer un indésirable dans son XI de départ. Voici les 11 Verts qui devraient débuter au Parc des Sports à 20h lors de cette 11ᵉ journée de championnat.

Eirik Horneland est toujours privé de certains joueurs pour ce nouveau déplacement. Djylian N’Guessan est rentré bredouille avec l’équipe de France U20 de la Coupe du Monde au Chili. L’attaquant formé au club est au repos après la compétition. Luan Gadegbeku est de retour et est à nouveau apte après plusieurs semaines d’absence. Le jeune stéphanois ne revient pourtant pas ans le groupe. Dylan Batubinsika est convoqué pour la première fois cette saison, suite aux absences qui touchent l’ASSE au poste de défenseur central.

L’entraîneur de l’ASSE doit toujours composer sans 2 de ses défenseurs centraux pour cette nouvelle journée de Championnat. Chico Lamba s’est blessé au début du mois d’octobre et a été opéré durant la trêve. Le défenseur central portugais sera encore forfait pendant plusieurs semaines. Maxime Bernauer va quant à lui purger son dernier match de suspension, avant d’être à nouveau à disposition du staff, dès mardi soir face à Pau.

Le coach norvégien a également annoncé être toujours privé de Lassana Traoré, blessé depuis plusieurs semaines. Dennis Appiah a aussi été touché à la cheville ces derniers jours. Il peut cependant compter sur Joao Ferreira, absent en début de semaine, après avoir vu sa famille s’agrandir.

Batubinsika de retour dans le onze

La 101ᵉ en Vert a été moins joyeuse que sa 100ᵉ pour Gautier Larsonneur. Pour la seconde fois consécutive, le breton a concédé 3 buts dans le Chaudron. Le capitaine stéphanois souhaite vivre une tout autre soirée en Haute-Savoie. Sauf surprise, il sera le gardien et capitaine stéphanois à Annecy.

Eirik Horneland devrait à nouveau revoir sa ligne défensive. Après avoir été titularisé face au Mans, Yvann Maçon ne devrait pas être reconduit. Ce choix devrait permettre à Joao Ferreira de retrouver sa place au poste de latéral droit. L’ancien de Watford avait été replacé dans l’axe le week-end passé. Un choix qui ne s’était pas révélé payant.

Ce soir en Haute-Savoie, Dylan Batubinsika devrait retrouver une place de titulaire avec l’ASSE. Buteur avec la réserve la semaine passée, le Congolais a retrouvé du temps de jeu après sa mise à l’écart du groupe pro cet été. Le défenseur formé au PSG n’a plus été titularisé depuis la défaite des Verts face à son club formateur (1-6), le 29 mars dernier. L’ancien d’Antwerp devrait alors retrouver Mickaël Nadé avec qui il a été associé à de nombreuses reprises depuis janvier 2024. Ebenezer Annan devrait, quant à lui, enchaîner une nouvelle cape sur le couloir gauche de cette défense stéphanoise.

L’ASSE ne change pas son milieu

En pointe basse de son milieu, Eirik Horneland devrait continuer à faire confiance à Mahmoud Jaber. Le milieu israëlien a retrouvé sa place à ce poste après avoir été aligné un cran plus haut pendant quelques rencontres. Le coach norvégien devrait également titularise Igor Miladinovic au sein de son trio dans l’entre jeu.

Enfin, le double buteur stéphanois de la semaine passée devrait également être de la partie. Florian Tardieu s’est offert un doublé sur coup de pied arrêté face au Mans dont un superbe coup-franc direct. 2 buts qui n’auront malheureusement pas suffi à éviter la défaite de l’ASSE.

Horneland reconduit sa ligne offensive

Si Eirik Horneland devrait reconduire le même milieu que face au Mans, il devrait également ne pas changer son trio d’attaque en Haute-Savoie. Augustine Boakye devrait donc être de nouveau aligné sur l’aile droite de l’attaque stéphanoise. Le ghanéen est muet sur le plan statistique depuis 2 rencontres et espère rapidement retrouver son efficacité si importante pour l’ASSE dans ce début de saison.

Sur l'aile gauche, Zuriko Davitashvili devrait également pouvoir enchaîner avec les Verts. Après son doublé étincelant face à Montpellier, le géorgien n’a pas su confirmer dans le Chaudron face au Mans. Son compère d’attaque, Lucas Stassin n’a également pas su confirmer son retour en forme le mois dernier. Le belge n’a plus marqué depuis le 23 septembre avec l’ASSE et est passé au travers de ses 3 dernières rencontres en Vert.