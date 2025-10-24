Formé à l'ASSE, Noah Raveyre brille en Ligue 2 sous les couleurs de Pau. Le jeune portier s'est exprimé dans les colonnes de L'Equipe. Il revient notamment sur son départ de l'AS Saint-Etienne pour le Milan AC. Extraits.

Pau a eu le nez creux en rapatriant Noah Raveyre cet été. Le portier natif du Puy avait tout pour être le gardien de l'ASSE pour plusieurs saisons. Régulièrement retenu en sélection, il était l'un des plus prometteurs du centre de formation stéphanois. « L'ASSE m'a contacté à 8-9 ans, relate le joueur de 20 ans. Il y avait aussi Lyon et le PSG. On supportait les Verts quand on était petits et, naturellement, le choix s'est porté sur eux (en 2018). »

Des débuts cauchemardesques avec l'ASSE

Malheureusement, l'histoire sera tout autre. Lancé à Geoffroy-Guichard face au Havre suite à l'expulsion d'Etienne Green (0-6), Noah Raveyre s'en souviendra un moment. Un match à 8 contre 11 où il avait dû ramasser le ballon dans ses filets à trois reprises. Loin d'être l'idéal :

« C'était un huis clos, un score lourd, mais j'en garde un bon souvenir. Avant, j'avais fait toute la prépa avec eux au retour de l'Euro U17 et joué deux ou trois amicaux. Du coup, j'étais numéro 2 en attendant une doublure attitrée. Et, juste avant ce match de L2 où je rentre, une proposition est arrivée. Les négociations n'ont pas abouti, mais pas pour des questions financières. Le projet sportif m'intéressait avant tout. Puis Gautier Larsonneur a signé en janvier 2023, du coup il y avait cinq gardiens pros. Le projet sportif était un peu loin, un peu compliqué, alors que je sortais d'une prépa où j'avais montré de très bonnes choses pas forcément récompensées. »

Raveyre, futur retour au Milan ?

Il quittera finalement libre l'ASSE faute d'accord pour son premier contrat professionnel. Un départ au Milan AC qui fait tache du côté l'Etrat. L'AS Saint-Etienne tenait potentiellement un futur grand. Du passé pour Noah Raveyre qui retient le meilleur de ses années en Italie : « Ç'a été une expérience très enrichissante. Mais, en fin de saison passée, on s'est dit que, même si le Milan avait toujours ce projet de temps de jeu en équipe première, je devais continuer à évoluer, pas seulement faire des séances et du banc. »

L'objectif est simple pour Raveyre. Prendre du temps de jeu en Ligue 2 et performer. Et pourquoi pas rentrer au Milan AC qui détient une clause de rachat prioritaire. Le successeur de Mike Maignan ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais le parcours sera encore long. À commencer par la réception de Dunkerque ce vendredi avant un retour à ... Geoffroy-Guichard mardi prochain.

