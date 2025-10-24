Le choc entre le SC Bastia et le Stade Lavallois, prévu ce soir à 20h au stade Armand-Cesari, n’aura pas lieu.

Les conditions météo à Bastia ont empêché les Lavallois de se rendre sur l’île.

Le Stade Lavallois cloué au sol à cause du vent

Alors que Bastia s'apprêtait à accueillir Laval dans un match capital entre les deux dernières équipes de Ligue 2, la rencontre a été officiellement reportée. En cause : de violentes rafales de vent à l’aéroport de Bastia, rendant le voyage aérien dangereux pour les Mayennais.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Stade Lavallois a confirmé n’avoir "pas pu trouver de solution pour voyager en toute sécurité". Malgré plusieurs tentatives, les conditions météo ont eu raison de l'organisation. "Les conditions météo à Bastia ne nous ont pas permis d’effectuer le déplacement. Le match est reporté à une date ultérieure." – Stade Lavallois

Cette décision, prise en concertation avec la Ligue de Football Professionnel, est un nouveau coup dur pour Bastia, qui espérait rebondir sportivement dans une ambiance électrique à Furiani.

Un report qui tombe mal pour Bastia

Côté Sporting, ce report n’arrange pas les affaires d’un club en crise sportive. Toujours sans victoire après 10 journées, le SCB comptait sur ce duel contre Laval, 19e du classement, pour sortir de la dernière place et lancer enfin sa saison.

La pression reste donc intacte sur Benoît Tavenot et sur la direction bastiaise. Le club corse devra patienter avant de tenter d’inverser la spirale négative.

Nouvelle date à venir, supporters déçus

La LFP devra désormais fixer une nouvelle date pour cette rencontre en retard de la 11e journée de Ligue 2. En attendant, les supporters bastiais, nombreux à s’être mobilisés pour ce match crucial, devront prendre leur mal en patience.

Frustrés, ils devront encore attendre pour espérer voir leur équipe renouer avec la victoire dans un stade Armand-Cesari prêt à rugir.

Source : Stade Lavallois