L’AS Saint-Étienne (ASSE) a concédé une défaite frustrante face au Mans (2-3) à Geoffroy-Guichard lors de la 10ème journée de Ligue 2. Un revers révélateur des limites actuelles d’un groupe encore loin de ses ambitions.

L’AS Saint-Étienne s’incline 3-2 face au Mans au terme d’un match brouillon et frustrant. Dès le coup d’envoi, les Verts se procurent la première occasion grâce à Davitashvili, dont la frappe puissante passe au-dessus. Mais à la 19ᵉ minute, Le Mans répond : Lucas Calodat oblige Larsonneur à une belle parade. Deux minutes plus tard, la défense stéphanoise, mal replacée, se fait surprendre sur une touche jouée rapidement. Dame Gueye centre parfaitement pour Rabillard, qui ouvre le score d’une superbe tête.

Touchés mais pas abattus, les Verts réagissent rapidement. À la 28ᵉ, Miladinovic obtient un coup franc idéalement placé. Florian Tardieu, d’une frappe limpide dans la lucarne, ramène l’ASSE à hauteur. Malgré cette égalisation, la première période reste confuse et sans grande maîtrise. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score logique de 1-1, après un premier acte animé mais manquant de précision technique.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois tentent de reprendre le dessus. Miladinovic, intenable, réalise un raid solitaire avant de voir sa frappe heurter le poteau. Mais Le Mans, plus réaliste, reprend l’avantage à la 55ᵉ minute grâce à Dame Gueye, qui conclut dans la surface. À la 68ᵉ, Calodat sert Harhouz, qui inscrit le troisième but manceau. Geoffroy-Guichard se tait, sonné. En fin de match, Stassin obtient un penalty généreux que Tardieu transforme, signant un doublé. Malgré un sursaut d’orgueil, les Verts s’inclinent logiquement 3-2 à domicile, affichant trop d’erreurs défensives et un manque criant de constance.

L’ASSE a moins de marge qu’on le pensait

Ce revers face au Mans rappelle une réalité dure : l’AS Saint-Étienne n’a pas la marge que tout le monde espérait en début de saison. Après une série encourageante, les Verts viennent de perdre leur second match de suite à domicile. Les hommes d’Eirik Horneland se sont heurtés à une équipe sarthoise réaliste et mieux organisée.

Malgré une domination territoriale et plusieurs opportunités, à l’image de Davitashvili ou Miladinovic, les Stéphanois ont manqué de tranchant dans les deux surfaces.

Ce manque d’efficacité et de maîtrise technique symbolise une équipe encore fragile mentalement, incapable de produire du jeu devant son public pour la seconde fois consécutive. La défaite ne tient pas seulement à des détails : elle souligne un problème de fond, celui d’une formation trop souvent dans la réaction.

Une défense en faillite sans Lamba

Privée de son taulier défensif, l’ASSE a affiché une inquiétante fébrilité. Sur chaque incursion mancelle, le danger planait. Les buts encaissés illustrent un manque de coordination et d’agressivité : replacements tardifs, mauvaise lecture des trajectoires, la défense stéphanoise a tout simplement explosé sous la pression.

Sans Lamba, la ligne arrière perd en sérénité et en communication. Rabillard et Harhouz ont profité de ces espaces béants pour crucifier Larsonneur sur le premier et troisième buts manceaux.

Cette fragilité défensive, récurrente depuis plusieurs semaines, devient un mal structurel. Si les Verts veulent espérer jouer les premiers rôles, il leur faudra retrouver une assise solide, capable de résister dans les temps faibles.

Une équipe lisible, en réaction et en manque d’adaptation

Le constat est clair : l’ASSE ne surprend plus. Le jeu d’Eirik Horneland est désormais bien étudié par les adversaires. Le norvégien semble être dans l’incapacité de s’adapter tactiquement. Les transitions rapides sont anticipées, les circuits de passes bloqués.

Face au Mans, les Verts ont une fois de plus réagi au lieu d’agir. Tardieu a beau s’être illustré par un doublé sur coup de pieds arrêtés, l’animation offensive est restée stéréotypée, sans réelle créativité dans les trente derniers mètres.

Ce manque d’adaptation tactique pèse lourd : les changements tardifs et l’absence de plan B fragilisent une équipe trop prévisible. Il est urgent de redonner du souffle au jeu stéphanois, sous peine de voir s’éloigner les ambitions de montée.

En résumé, cette défaite face au Mans sonne comme un signal d’alarme. L’ASSE doit retrouver de la rigueur, de la variété et du caractère pour espérer rebondir. Les supporters attendent une réaction dès la prochaine journée à Annecy.