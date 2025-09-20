La fin de la 6e journée de Ligue 2 a lieu ce samedi 20 septembre. Avant le match de l'ASSE face à Reims ce soir, deux rencontres avaient lieu cet après-midi. Résumés de Montpellier - Bastia et Troyes - Guingamp.

Comme à chaque fois depuis le début de la saison, l'ASSE joue son match de Ligue 2 à 20 h, ce samedi 20 septembre. Face à Reims, les Verts ont l'occasion de conserver leur place de leader du championnat après leur début de saison positif (11 points sur 15 possibles). De plus, l'équipe d'Eirik Horneland peut faire le plein de confiance avant sa semaine à trois matches, à Amiens mardi puis face à Guingamp samedi prochain. Avant cela, deux rencontres avaient lieu cet après-midi.

Troyes passe devant l'ASSE ?

Au Stade de l'Aube, Troyes accueille Guingamp avec l'ambition de rester au contact de l'ASSE. Troisièmes avec dix points sur quinze possibles, les Troyens semblent, pour le moment, être l'équipe la plus à même de rivaliser avec les Verts. En effet, l'ESTAC séduit par le football qu'elle pratique et reste sur un succès net et sans bavure face à Nancy (3-0). En face, c'est un autre ambitieux qui se présente avec En Avant Guingamp.

Après un début de saison catastrophique (deux nuls, une défaite), les Bretons restent sur deux succès de rang à Bastia (1-3) et face à Montpellier (1-0). Dixièmes avec sept points, les hommes de Sylvain Ripoll visent une troisième victoire consécutive qui les rapprocheraient du haut du tableau avant de recevoir Dunkerque en milieu de semaine.

Dans l'autre match de l'après-midi, Montpellier accueille le SC Bastia, lanterne rouge de Ligue 2. Un match déjà crucial entre deux équipes qui ont manqué leur début de saison. À la Mosson, les Héraultais, qui ne comptent que 5 points et pointent à la 14e place, visent un premier succès à domicile. En face, les Corses doivent se ressaisir après leur défaite à Boulogne (1-0) mardi qui les a fait plonger à la dernière place du classement (2 points).

Les résumés des matches de l'après-midi

Match spectaculaire entre Troyes et Guingamp. Après avoir ouvert le score tôt dans la partie (4') par l'intermédiaire de Hatchi, Guingamp s'est écroulé par des buts inscrits à la 24', 27', 38' 53' et 80' par Diop, boura, Assoumou, Ifnaoui et El Idrissy.. Guingamp a réduit la marque par Kielt à la 84'. Mais, le score est resté largement favorable aux troyens qui s'emparent provisoirement de la seconde place.

De leur côté, les joueurs de Montpellier se sont imposés 2-0 face à Bastia. Des buts inscrits en début de rencontre par Christpher Julien et Alexandre Mendy (10' et 18').