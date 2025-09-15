Guingamp recevait Montpellier ce lundi soir pour clore la 5e journée de Ligue 2. Une rencontre, déjà, importante entre deux clubs qui peinent à lancer pleinement leur saison.

Avant le début de cette 5e journée de Ligue 2, l’En Avant Guingamp occupait une modeste 15e place au classement. Un début de saison poussif, notamment à domicile où les Bretons n’ont toujours pas connu la victoire. Les hommes de Sylvain Ripoll ont concédé un nul spectaculaire contre Le Mans (3-3), avant de subir une lourde défaite face au Red Star (0-4), laissant planer de nombreux doutes.

Mais juste avant la trêve internationale, les Guingampais avait su relever la tête. En s’imposant avec autorité en Corse contre Bastia (3-1), ils ont retrouvé de la confiance. Ce succès à l’extérieur devra être confirmé ce lundi soir devant leur public. L’objectif est clair : relancer la dynamique pour ne pas décrocher trop tôt des équipes de tête.

Montpellier cherche de la stabilité en Ligue après une descente amère

Relégué de Ligue 1 en fin de saison dernière, le Montpellier HSC peine à retrouver ses marques en Ligue 2. Le début de saison des Héraultais est marqué par les irrégularités, à l’image de leur seule victoire, obtenue dans des conditions rocambolesques sur la pelouse du Mans (2-1). Menant au score pendant une grande partie du match, les hommes de Zoumana Camara s’étaient fait égaliser à la 96e minute, avant de repasser devant leur adversaire quelques secondes plus tard.

Hormis cette éclaircie, les Montpelliérains n’ont pas su enchaîner. Objectif : ramener un résultat positif et éviter de s’enliser dans le ventre mou du championnat.

Résumé du match EAG - MHSC

Guingamp a décroché une victoire méritée face à Montpellier (1-0) lors de la 5ᵉ journée de Ligue 2. Plus incisifs et entreprenants, les Bretons ont rapidement pris l’ascendant grâce à un but de Demba Gomis à la 28ᵉ minute, récompensant leur volonté d’aller de l’avant. Avec quelques grosses occasions et une pression constante dans le camp adverse, l’EAG a su faire la différence malgré une possession légèrement en faveur des Héraultais (54 %). Montpellier, trop stérile malgré 12 tirs tentés, n’a jamais trouvé la solution pour inquiéter réellement son adversaire, illustrant un manque criant d’inspiration offensive. Les joueurs de Papus Camara se sont heurtés à un bloc compact. Guingamp, solide et réaliste, signe un succès important qui confirme sa bonne dynamique, tandis que Montpellier laisse encore filer une opportunité de se relancer dans ce début de saison poussif.

L’EAG remonte à la neuvième place avec 7 points au compteur. Montpellier reste englué à une modeste 14eme place avec cinq points. Deux adversaires que l’ASSE affrontera dans les semaines à venir…