Si la France a les yeux rivés sur les rencontres comptant pour la 1ʳᵉ journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions, ce n’est pas la seule compétition ou des clubs s’affrontaient ce soir. Bastia se déplaçait à Boulogne-Sur-Mer ce soir en match en retard de la 1ʳᵉ journée de Ligue 2.

La coupe aux grandes oreilles reprenait ses droits cette semaine pour le coup d’envoi de la phase de Ligue version 2025-2026. Pour autant, ce n’est pas la seule compétition qui nous offrait du football ce soir. Boulogne Sur Mer, qui vient d’enregistrer l’arrivée de Jonas Martin, accueillait le Sporting Club de Bastia. Cette rencontre comptait pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 2.

Bastia privé d’un derby pour traverser la France

Le calendrier de Ligue 2 nous avait offert un derby corse dès la première journée de championnat cette saison. Bastia devait se rendre à Ajaccio pour lancer sa saison, avant la rétrogradation de l’ACA. L’ancien club de Romain Hamouma a été retrogradé par la DNCG, fin juin dernier. Après plusieurs semaines pour tenter de sauver leur place, les ajacciens ont malheureusement dû voir cette décision être entérinée. Pire encore, la DNCG les a exclus des compétitions nationales.

L’AC Ajaccio repartira en Régional 2 prochainement. Une catastrophe pour le club corse qui a profité à l’USBCO. Boulogne-Sur-Mer a appris sa montée en Ligue 2 à quelques jours du coup d’envoi de la saison. Une situation qui a occasionné le report de la rencontre de la 1ʳᵉ journée de Ligue 2 face au SC Bastia. Le club de Frederic Antonetti devra traverser tout le pays au lieu de seulement traverser la Corse pour disputer cette première rencontre de l’exercice 2025-2026. Les Nordistes ont eux débuté dès la seconde journée avant de s’incliner pour leur première à domicile, face à l’ASSE sur le score de 0-1.

Résumé de cette rencontre de la J1 de Ligue 2

Dans ce match de la peur, les corses ont les meilleures opportunités mais peinent à les concrétiser. À la pause, bastiais et boulognais sont dos à dos (0-0). La reprise offre le même scénario mais les locaux restent à l'affut de la moindre possibilité qui va s'offrir à eux. Sur l'une d'entre elle, c'est un corner qui est mal dégagé et qui tombe dans les pieds du numéro 27 : Exaucé Mpembele Boula. Ce dernier contrôle et enchaîne une frappe croisée qui trompe Placide. 1-0 pour Boulogne qui glane ses premiers points cette saison. Par la même occasion, ils laissent leur fauteuil de lanterne rouge à leur adversaire du jour. Bastia est toujours sans victoire après deux journées.