Ce samedi, les joueuses de l'ASSE affrontaient l’Olympique Lyonnais au stade Salif-Keita dans un Derby toujours très attendu. Après un début de saison compliqué, ce match représentait l’occasion idéale de rebondir face à l’un des cadors du football féminin français.

Les joueuses de l’ASSE vivent un début de saison difficile en Arkema Première Ligue. Après deux premières journées sans victoire, et une lourde défaite (4-0) en ouverture de la Coupe LFFP face à Nice, la pression était déjà palpable dans les rangs stéphanois. Malgré un mercato estival ambitieux, avec pas moins de 12 recrues, la mayonnaise tarde à prendre, ce qui met plus de pression sur l'ASSE.

Face à elles, un Olympique Lyonnais toujours aussi redoutable, malgré une entame de saison encore en rodage. Les Lyonnaises, victorieuses 3-1 du promu marseillais lors de la première journée, s’avançaient en favorites pour ce Derby. Mais comme souvent, un Derby ne se joue pas, il se gagne, et c'était une occasion pour les joueuses de l'ASSE de prouver leur valeur.

Un match à fort enjeu pour les Vertes

Ce match, programmé à 15h30 au stade Salif-Keita, se déroulait en lever de rideau du match de Ligue 2 entre les hommes de l’ASSE et le Stade de Reims. Une belle vitrine pour le football féminin stéphanois, avec un public nombreux attendu.

Sébastien Joseph avait d’ailleurs insisté en amont sur l’importance de montrer « un autre visage », appelant ses joueuses à plus d’intensité et de combativité, notamment dans les duels. L’objectif était clair : offrir une performance digne du maillot et du public, et pourquoi pas créer la surprise face à l’OL. Les espoirs de l'ASSE reposaient sur cette motivation collective.

Le résumé de la première mi-temps de ASSE – OL

Le premier XI des Vertes à la maison 💚#ASSEOL pic.twitter.com/bi8WkrXRUh — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) September 20, 2025

Le coup d'envoi a été donné sous les yeux d'Ivan Gazidis présent tribune. Comme attendu, ce sont les joueuses de l’OL qui ont rapidement pris le jeu à leur compte. Face à ce rouleau compresseur, les Stéphanoises, bien en place, ont opté pour un bloc bas et compact. Sollicitée à plusieurs reprises, Alice Pinguet a réalisé quelques parades décisives pour maintenir son équipe à flot.

La possession et les occasions franches sont largement en faveur de l’OL, qui touche même la barre transversale. De leur côté, les Vertes tentent de jouer les contres à fond. Mais face à une équipe aussi solide que les Lyonnaises, se créer la moindre opportunité relève de l’exploit. L’ASSE espère avant tout atteindre la pause sans encaisser de but.

Malheureusement, une tête de Heaps finit par tromper Pinguet. Quelques instants plus tard, Hornemann est toute proche d’égaliser, mais la gardienne lyonnaise s’interpose brillamment. Malgré ce but concédé, la prestation des Vertes est prometteuse pour la suite du match. La mi-temps est sifflé sur ce score de 1-0.

Seconde mi-temps de ASSE – OL

En seconde période, la rencontre repart sur les mêmes bases. L’ASSE reste concentrée et ne se laisse pas dominer sans réagir. Les occasions sont rares et il reste difficile pour les Vertes de se créer de véritables situations offensives. Menées d’un but, les Stéphanoises cherchent des solutions pour revenir au score.

Peu après l’heure de jeu, Sarah Cambot, touchée, cède sa place à Rachel Corboz. Adèle Connesson entre ensuite à la place d’Herman. À un quart d’heure de la fin, le score est toujours de 1-0 en faveur des visiteuses. Mais à l’entame du dernier quart d’heure, Lyon inscrit un second but par l’intermédiaire de Katoto. Quelques secondes plus tard, Istocki remplace Hornemann.

La rencontre s’achève sur ce score de 2-0 en faveur de l’OL. Une défaite logique, mais riche en enseignements pour les Vertes.

L’ASSE concède ainsi sa deuxième défaite en Arkema Première Ligue. Prochain rendez-vous : un déplacement au Paris FC, avant la réception de l’OM dans deux semaines au Stade Geoffroy-Guichard.