Ce samedi soir, un choc entre 2 équipes reléguées de Ligue 1 va avoir lieu à Geoffroy Guichard. L’ASSE accueille Reims pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Retour sur la confrontation de janvier dernier entre les 2 formations dans le Chaudron.

Alors que l’ASSE n’avait quasiment plus son destin entre ses mains lors de la dernière journée de Ligue 1, Reims avait très peu de chances de terminer barragiste. Il fallait pour cela que Le Havre s’impose à Strasbourg. Menés 2-0, en Alsace, les normands ont sauvé leur place dans l’élite, actant la relégation des Verts.

Reims, de son côté, s’inclinait 2-1 à Lille et terminait la saison 2024/2025 à la place de barragiste. Les rémois sont ensuite tombés face au FC Metz. Après un nul 1-1 a Saint-Symphorien, les champenois se sont inclinés 3-1 à domicile lors du match retour. Les Messins sont allés chercher leur place en Ligue 1, lors de la prolongation.

Un nouveau coach pour l’ASSE

Arrivé fin décembre après le départ d’Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland a eu quelques jours pour faire connaissance avec son effectif durant la trêve hivernale. Le coach venu de Norvège était attendu pour ses débuts face à Reims avec sa nouvelle équipe.

L’ancien coach de Brann à cependant dû faire sans les 2 poumons du Chaudron, sanctionnés suite à des engins pyrotechniques allumés face à l’OM, début décembre. C’est dans un chaudron à moitié vide, que le nouveau coach de l’ASSE effectue ses débuts.

Reims mène contre le cours du jeu

La patte d’Eirik Horneland se fait déjà ressentir dans les premiers mouvements stéphanois en ce samedi 4 janvier 2025. Les Verts ont le ballon et montre des combinaisons intéressantes mettant en difficulté les joueurs rémois. L’ASSE se procure plusieurs opportunités avec une tentative lointaine de Bouchouari qui ne redescend pas suffisamment pour attraper le cadre.

Mathieu Cafaro a lui aussi une occasion d’ouvrir la marque. L’ancien rémois efface Diouf avant de trouver le petit filet extérieur de la cage adverse. La plus grosse occasion stéphanoise est pour Louis Mouton. Le joueur formé au club efface son adversaire d’une feinte astucieuse avant de trouver le poteau du portier champenois. Sur sa seule occasion en première période, Reims ouvre la marque juste avant la pause. Nakamura hérite du ballon sur un centre mal repoussé et ajuste Larsonneur.

Des Verts renversants

Les Verts ont manqué d’efficacité en première période et vont se rattraper en seconde. Mickaël Nadé récupère le ballon au milieu de terrain et se mue en latéral pour aller centrer. Augustine Boakye coupe la trajectoire et permet à l’ASSE d’égaliser. Le ghanéen inscrit son premier but en Vert et va même s’offrir un doublé. Lucas Stassin profite des espaces dans le dos des rémois pour s’échapper. Le belge va servir l’ancien joueur de Wolfsberger qui trouve la lucarne de Diouf.

Saint-Etienne scelle ensuite son succès grâce à Lucas Stassin. L’ancien joueur d’Anderlecht est une nouvelle fois lancé dans la profondeur avant d’effacer son défenseur d’un crochet dévastateur. Le jeune attaquant de 20 ans pique son ballon pour tromper le gardien adverse et porte le score à 3-1. Eirik Horneland réussit ses débuts avec l’ASSE.