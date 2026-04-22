Ligue 2 : Samedi après-midi, avant que l'ASSE reçoive le leader troyen à Geoffroy-Guichard, le Grenoble Foot 38 accueille Le Mans au Stade des Alpes. Un match qui pourrait peser lourd dans la course à la montée. Car Le Mans, troisième de L2 compte autant de point que l'AS Saint-Etienne. Le capitaine grenoblois Gaëtan Paquiez est bien décidé à jouer le trouble-fête.

Paquiez et Grenoble : une fierté à défendre

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, Gaëtan Paquiez ne cache pas la réalité d'une saison décevante pour le GF38, tout en assumant la situation avec lucidité. « La saison n'est pas à l'image de la valeur de notre équipe je pense. Il y a des saisons plus compliquées que d'autres, on n'est pas les premiers à vivre ça. Après, à ce stade du championnat et par rapport au budget que l'on a, on est peut-être tout simplement à notre place. »

Un aveu de la part d'un capitaine qui ne se cherche pas d'excuses. Grenoble est 13e avec le 10e budget de Ligue 2 : les Isérois sont à leur place sportive. Mais cela ne signifie pas qu'ils aborderont le match de samedi sans ambition. « On sera à 200% pour aller chercher cette victoire. Parce que franchement, cela ne suffit pas de n'avoir qu'une seule victoire sur la phase retour. » Un aveu d'orgueil qui en dit long sur l'état d'esprit du vestiaire grenoblois.

Le Mans dans le viseur, le maintien comme priorité absolue

Derrière la motivation sportive, il y a aussi une urgence comptable. Grenoble ne compte que quatre points d'avance sur Laval, barragiste. Le maintien n'est pas encore assuré, et une victoire samedi contre Le Mans permettrait aux Grenoblois de souffler. « On a notre destin entre les mains et c'est le plus important. On a confiance en nous », assure Paquiez.

Ce destin entre les mains passe donc par un succès face à l'une des équipes les plus en forme de la seconde partie de saison en Ligue 2. Le Mans, promu cette saison, talonne l'ASSE à la différence de buts et rêve d'une place sur le podium des 2. Pour Grenoble, les battre serait doublement précieux : s'éloigner de la zone rouge et, accessoirement, robtenir une victoire de prestige devant leurs supporters.

Ligue 2 : L'ASSE, grande perdante si Le Mans s'impose à Grenoble

L'enjeu dépasse les frontières des Alpes. Si Le Mans s'impose au Stade des Alpes samedi, les Sarthois pourraient dépasser l'ASSE au classement en cas de faux pas stéphanois face à Troyes. Un scénario cauchemardesque pour les Verts, qui se retrouveraient alors sous pression non seulement au titre, mais aussi à la deuxième place.

Grenoble fait partie des trois équipes avec Le Mans et Bastia que l'ASSE n'a pas réussi à battre cette saison. Une statistique qui rappelle que le football ne se résume pas aux hiérarchies et au classement de Ligue 2. Samedi, les supporters stéphanois auront donc un œil sur le Stade des Alpes.

Source : Dauphiné Libéré