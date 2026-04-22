Carlos Bocanegra reste un nom marquant de l’ASSE. Défenseur rugueux, capitaine des États-Unis et buteur dans le derby, l’Américain a depuis tracé une nouvelle voie dans le soccer. Focus sur la suite de sa carrière.

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en 2010, Carlos Bocanegra n’est resté qu’une saison dans le Forez. Mais son passage a laissé des traces. Le défenseur central, déjà référence avec la sélection américaine, s’impose rapidement comme un leader dans le vestiaire. Gaucher fiable, solide dans les duels, il se distingue surtout par un moment fort : un but dans le derby face à l’OL. Insuffisant pour gagner (1-4) mais suffisant pour marquer les esprits des supporters stéphanois.

Avant cela, Bocanegra avait déjà ouvert la voie à de nombreux joueurs américains. Formé aux États-Unis, il fait le pari de l’Europe très tôt. Fulham, Rennes, puis à l'ASSE : il construit une carrière solide sur le Vieux Continent. Avec plus de 110 sélections, il devient même capitaine de la Team USA entre 2007 et 2013. Une figure respectée, à une époque où les Américains étaient encore rares à s’imposer en Europe.

Carlos Bocanegra, acteur du développement du soccer

Après avoir raccroché les crampons en 2015, Carlos Bocanegra ne quitte pas le football. Bien au contraire. Il s’engage rapidement dans des fonctions dirigeantes. Il devient directeur technique d’Atlanta United, franchise ambitieuse de MLS. Un rôle clé dans la structuration du club, qui s’impose rapidement comme une référence aux États-Unis.

Son objectif est clair : faire grandir le soccer américain. Détection, recrutement, identité de jeu… Bocanegra travaille en coulisses pour faire évoluer les standards. Son expérience européenne lui permet d’apporter une vision différente. Il participe activement à la montée en puissance de la MLS, de plus en plus compétitive et attractive.

Aujourd’hui, l’ancien Vert a pris un autre horizon. Il est désormais membre du directoire du Chattanooga Red Wolves SC, un club évoluant en troisième division américaine. Une fonction stratégique, preuve de sa volonté de s’inscrire dans la durée dans le développement du football aux États-Unis.

Un lien toujours fort avec l’ASSE

Malgré la distance, Carlos Bocanegra n’a jamais oublié Saint-Étienne. Récemment, son nom a refait surface de manière inattendue. Lors de la présentation du quatrième maillot des Verts, l’acteur Timothée Chalamet a cité Bocanegra comme une figure marquante du club, sur le plateau du JT de TF1.

Une attention qui n’a pas laissé l’ancien défenseur indifférent. Sur ses réseaux sociaux, il a réagi avec émotion : « Thanks for the shoutout Thimothée Chalamet, the atmosphere in le Chaudron était magnifique ! ». Une déclaration qui rappelle l’attachement du joueur au club et à Geoffroy-Guichard.

Aujourd’hui âgé de 46 ans, Carlos Bocanegra mène une vie plus tranquille. Il continue de suivre le football de près et pratique le golf pour entretenir sa forme. Mais son influence reste réelle, notamment dans les coulisses du soccer américain.

Et s’il n’a porté le maillot vert qu’une saison, son impact, lui, dépasse largement cette parenthèse. Preuve que certains passages laissent une empreinte durable.