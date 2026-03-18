Prudence du côté de l'ASSE. Freinés par les Isérois (0-0) après leur nul arraché à Grenoble, les hommes de Philippe Montanier restent sereins. Dans le Forez, l’heure n’est pas encore à l'alarme. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Après cinq victoires consécutives pour ses débuts sur le banc de l'ASSE, Philippe Montanier a connu son premier coup d'arrêt. Face à Grenoble samedi dernier, les Verts ont concédé le 0-0, non pas sans avoir été mis en difficulté. À plusieurs reprises, les locaux ont même été proche de l'ouverture du score.

Mais les Stéphanois sont parvenus à maintenir le cap, sans transformer l'essai. "On dominait pour rien, avec beaucoup d’imprécision. Un vrai match sans. Le nul est logique, mais tu prends un point, donc c’est mieux que rien", analyse Valentin, chroniqueur pour Peuple Vert.

"Ça arrive, après plusieurs bons résultats, de relâcher un peu inconsciemment"

Antoine Chirat, journaliste chez Onze Mondial : "Le début de match était plutôt encourageant. On a deux ou trois occasions qui peuvent nous permettre de faire la différence rapidement. Ces dernières semaines, ça tournait souvent en notre faveur avec des ouvertures du score précoces, mais là, ça n’a pas été le cas. (...)

Ça arrive, après plusieurs bons résultats, de relâcher un peu inconsciemment. On a senti une équipe un peu moins bien physiquement, peut-être aussi un peu émoussée mentalement après cette série. Ça arrive, après plusieurs bons résultats, de relâcher un peu inconsciemment. En seconde période, il y avait une petite inquiétude, surtout sans Larsonneur, qui avait retrouvé un niveau rassurant ces dernières semaines. Finalement, Brice Maubleu, qui inquiétait pas mal de monde, moi le premier, a été très bon."

L'ASSE ne sait enfin plus perdre ?

Valendin, chroniqueur pour Peuple Vert : "Au risque de surprendre un peu tout le monde, je vais dire que ce match était « rassurant » pour la suite de la saison. Pas rassurant dans le contenu, mais déjà dans le fait que cette équipe sait ne pas perdre. Elle ne le savait pas encore il y a quelques semaines. C’est rassurant parce qu’elle fait preuve d’une vraie solidité, forcément, en n’encaissant pas de but une nouvelle fois. Et c’est rassurant aussi parce que ça montre qu’elle reste largement perfectible. Donc ça permet, d’une certaine manière, de calmer un peu l’emballement collectif et individuel, et de continuer à avancer avec lucidité pour aller chercher la montée.

(...) C’est un moindre mal, parce que c’est clairement le moins bon match de l’ère Montanier. (...) Le coach a été lucide après le match. Il a parlé d’un manque de justesse technique. Il n’y a rien d’inquiétant, ça reste un mauvais match dans une saison. (...) Quand on ne sait pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. C’était justement un des défauts sous l’ère précédente."

Des Stéphanois qui fatiguent après une série de cinq victoires consécutives ?

Antoine Chirat : "Il y a peut-être des joueurs qui peuvent marquer un peu le coup. On voit le Cardinal qui a dû laisser sa place pour une petite fatigue en fin de match. Moi j'ai trouvé un joueur comme Kanté assez fatigué sur la deuxième partie de rencontre.

C'était pas facile, ils savaient qu'ils allaient être attendus au tournant face à une équipe qui s'est bien défendue, qui prend très peu de buts, qui était prête à devenir l'équipe qui fait tomber l'ASSE. Ça fait 5 matchs qu'il y a beaucoup d'équipes qui se voyaient à chaque fois dire qu'ils allaient stopper cette série de victoires. C'est Grenoble qui l'a fait.

On a senti que cette équipe n'était pas capable ce week-end-là de faire un match dense sur 90 minutes. Ce qui avait plutôt été le cas face au Red Star, c'était vraiment un match complet. Là l'équipe a baissé en rythme en seconde période, les changements n'ont pas réussi à apporter ce nouveau souffle pour pouvoir un peu enflammer la fin de match.

Maintenant une bonne semaine de récupération, se projeter sur le match d'Annecy avec des corps et des esprits, des têtes un peu fraîches."

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