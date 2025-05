Capitaine emblématique pendant de longues années, Anthony Briançon (ASSE) ne cache pas son émotion après la relégation du Nîmes Olympique en National 2. Dans un entretien accordé à Objectif Gard, l’ancien défenseur central des Crocos revient sur ce naufrage, qu’il juge douloureux mais pas irréversible.

Passé par le Nîmes Olympique de 2012 à 2022, Anthony Briançon a connu la montée en Ligue 1, les soirées enflammées des Costières, et la ferveur populaire d’un club historique. Aujourd’hui, il avoue sa tristesse en voyant son club de cœur chuter jusqu’au quatrième échelon national : « On est tous très déçus quand on aime Nîmes Olympique. Voir notre équipe première en N2, c’est dur. On en parlait avec Paquiez, Valls, Bobichon, Ripart et Depres, et c’est douloureux. »

Il pense aussi aux joueurs actuels, aux salariés incertains quant à leur avenir, et à l’absence de soutien populaire, conséquence d’un climat délétère entre club, mairie et supporters.

Une descente évitable pour Nîmes

Très lucide sur la prestation de l’équipe actuelle, Briançon évoque le non-match contre Aubagne, décisif dans la relégation : « Je n’ai pas senti une mobilisation générale pour sauver le club. Ça ressemblait à un match de préparation. Une victoire et tout pouvait encore basculer… »

Il ne veut pas blâmer, mais regrette un manque d'engagement, comparé à l’époque où les joueurs formés au club mouillaient le maillot sans compter.

Une lente descente aux enfers pressentie

Interrogé sur les signaux faibles perçus à son départ en 2022, Briançon reconnaît une inquiétude grandissante à l’époque : « C’est toute une génération qui est partie en même temps. Il fallait reconstruire. Et le National, c’est très dur. » Il cite les exemples de Nancy, Bastia ou encore Strasbourg, tous passés par les divisions inférieures avant de rebondir.

Retour de Briançon à Nîmes : « Ce serait le rêve »

Briançon n’exclut pas un retour, un jour, à Nîmes : Les retours de Briançon, Ripart, Valls, Paquiez... à Nîmes ? "Ce serait le rêve ! Est-ce que c'est réalisable ? Ce serait mentir de dire que ça l'est pour le moment, car chacun a sa carrière. On vieillit, mais on a encore quelques années devant nous pour jouer et pour finir notre carrière le plus sereinement possible. De toute façon, on est tous d'ici et des alentours, donc à un moment, notre fin de carrière va arriver et on reviendra tous dans la région. Et pourquoi pas réintégrer le club de différentes manières ? On en parle souvent."

Source : Objectif Gard, entretien avec Anthony Briançon