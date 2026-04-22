Pour son dernier déplacement de la saison, l’ASSE se rendra à Rodez à l’occasion de la 33ᵉ journée de Ligue 2. La rencontre aura lieu lors d’un multiplex programmé lors du premier week-end de mai au Stade Paul Lignon.

L’ASSE avait disputé son premier match à domicile de la saison face à Rodez, le 16 août dernier. Un match où les Verts s’étaient largement imposés sur le score de quatre buts à zéro. Pour sa première titularisation, Joshua Duffus avait ouvert son compteur buts avec le club ligérien avant que Mahmoud Jaber, autre recrue estivale, ne l’imite en début de seconde période.

Irvin Cardona puis Zuriko Davitashvili avaient également marqué et permis aux stéphanois de s’imposer avec brio dès la seconde journée de Ligue 2.

Aucune victoire à Paul-Lignon pour l’ASSE

Dans toute son histoire, l’ASSE n’a effectué que deux déplacements à Rodez. Le Stade Paul Lignon n’avait jamais accueilli le club forézien avant le 29 avril 2023. Pour leur tout premier déplacement dans l’antre du RAF, les Verts avaient obtenu le point du nul grâce au but égalisateur de Kader Bamba en fin de partie.

Quelques mois plus tard, les hommes de Laurent Batlles sont retournés dans l’Aveyron pour la seconde journée de la saison 2023-2024 de Ligue 2. La rencontre avait notamment été marquée en raison du coup d'envoi retardé après des affrontements entre les Magic Fans et les Green Angels. Les deux groupes de supporters stéphanois s'étaient battus dans le parcage se trouvant juste derrière la pelouse.

Une fois le calme revenu, l’ASSE avait encaissé le premier but d’Antoine Valério avant qu’Ibrahim Sissoko n’égalise sur pénalty à l’heure de jeu. Le scénario du match semblait se diriger vers un score identique à celui de la saison précédente avant que Lucas Buades n’offre la victoire au RAF. Sur un ballon repoussé par Larsonneur, la défense stéphanoise ne se dégage pas et le ballon arrive dans les pieds du piston ruthénois qui a alors inscrit le but victorieux.

Rodez - ASSE est fixé

Comme déjà programmé, l’ASSE ira à Rodez le samedi 2 mai à 20h lors de la 33ᵉ journée de Ligue 2. Cette avant-dernière journée de championnat verra ses neuf rencontres se jouer en même temps. La LFP vient de dévoiler la programmation TV de ces affiches.

Programmation complète de la 33 ᵉ journée de Ligue 2

Samedi 2 mai 2026 à 20h00 : le Multiplex sur belN SPORTS 2 et les matchs en intégralité sur belN SPORTS 1 et beIN SPORTS MAX 5 à 9

Rodez Aveyron Football - AS Saint-Étienne

Le Mans FC - Stade de Reims

ESTAC Troyes - Stade Lavallois MFC

Amiens SC - Red Star FC

Montpellier Hérault SC - Clermont Foot 63

EA Guingamp - SC Bastia

Les matchs en intégralité sur beinsports.com

USL Dunkerque - Grenoble Foot 38

Pau FC - AS Nancy-Lorraine

US Boulogne CO - FC Annecy