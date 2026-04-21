Ligue 2 – Dans un match âpre et difficile, Le Mans a fait le travail vendredi soir en s'imposant 1-0 face à Clermont. Un succès construit sur la solidité collective et ponctué d'un très beau but. Patrick Videira a salué la performance d'un groupe en mission. Les Manceaux restent dans la course à la montée directe. La pression est plus que jamasi sur l'ASSE.

Un match sérieux, un très beau but pour Le Mans

Malheureusement pour les Verts, Le Mans n'a pas tremblé. Dominateurs en première période, les hommes de Patrick Videira ont usé un adversaire coriace — Clermont, qui restait sur une série de défaites toutes concédées avec un but d'écart — avant de plier le match d'un « très beau but », selon les mots du coach. La seconde période a confirmé la maîtrise mancelle, avec des entrants qui ont su tenir et finir le match proprement. Score final : 1-0, clean sheet, trois points précieux dans la course à la montée.

Videira : "C'est la victoire d'un groupe"

En conférence de presse, Patrick Videira a d'emblée insisté sur le collectif plutôt que sur les individualités. « C'est la victoire d'un groupe. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir », a-t-il martelé. Le technicien manceau a rappelé la difficulté de l'adversaire du soir : « On savait qu'ils avaient perdu 14 fois, mais 12 fois avec un but d'écart. Face à Troyes, Saint-Étienne, Rodez, Red Star — ça a été très dur. On sait qu'ils ont de très bons joueurs. »

Videira a également reconnu la pression grandissante en fin de saison, sans s'en alarmer : « Vous rentrez dans le sprint final. Les matchs sont très compliqués. C'est tout à fait normal. » Avant de conclure avec la sérénité qui le caractérise : « On les a fait courir en première mi-temps. Comme je leur ai dit à la mi-temps, que les choses allaient s'ouvrir et qu'on allait marquer. Et on a mis un très beau but. »

Un groupe en mission

Le message de fond est clair. Le Mans n'est pas une équipe qui se repose sur ses lauriers. « On est en mission depuis le 30 juin. Ils le savent très bien », a glissé Videira. Et pour preuve : à peine le coup de sifflet final retenti, le groupe a rapidement retrouvé sa sérénité. « C'est retombé très rapidement. C'est un groupe avec beaucoup de maturité. Dès lundi, il va falloir préparer la suite. »

Le Mans gagne, Le Mans avance. Avec cette victoire 1-0, les Manceaux confirment qu'ils ont les ressources humaines et collectives pour aller chercher la montée jusqu'au bout. Prochain rendez-vous décisif : déplacement à Grenoble puis réception de Reims le 2 mai, avant le déplacement à Bastia lors de la dernière journée. Le titre est peut-être pour Troyes — mais la deuxième place, elle, est loin d'être attribuée...

Source : Le Mans FC



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