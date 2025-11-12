Comme chaque semaine, la commission de discipline de la LFP a été invitée à statuer sur les différents évènements disciplinaires ayant marqué le week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. Aucun carton rouge n’avait été distribué ce week-end en seconde division. Voici le compte rendu des décisions de ce mercredi.

Après trois matchs de suspension infligés par la LFP, Igor Miladinovic pourra faire son retour ce samedi lors du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Le jeune milieu serbe avait été expulsé en début de rencontre à Annecy, fin octobre, suite à un geste non maitrisé.

Le Kop Sud récemment sanctionné

La semaine dernière, la LFP avait décidé de sanctionner une partie des supporters stéphanois. Face au Mans, mi-octobre dernier, le Kop Sud s’est embrasé au moment de l’entrée des joueurs. Les Green Angels avaient alors allumé un bon nombre de fumigènes au moment de déployer leur tifo. Un acte qui n’a pas échappé aux membres de la commission de discipline. L’instance a décidé de sanctionner la Tribune Jean Snella d’un huis clos de 2 matchs fermes. Une décision qui privera l’ASSE de son Kop Sud pour la fin de l'année 2025.

Les décisions de la commission de discipline de la LFP du 12/11

Cette semaine, d'autres clubs ont été sanctionnés à leur tour ce mercredi soir :

"12e journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – Montpellier Hérault SC du mardi 28 octobre 2025

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d'engins pyrotechniques

Fermeture partielle pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Étang de Thau du stade de la Mosson. La sanction prend effet immédiatement.

13e journée de Ligue 2 BKT : Stade de Reims – USL Dunkerque du samedi 1 novembre 2025

Comportement des supporters du Stade de Reims : expressions orales constatées. Fermeture partielle pour un match avec sursis de la tribune Jonquet du stade Auguste-Delaune."

Source : LFP