À seulement 16 ans, Mylan Toty a franchi une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le jeune ailier de l’ASSE a été invité pour la première fois à s’entraîner avec le groupe professionnel en ce début de semaine (mardi et mercredi). Une récompense logique pour un talent déjà surclassé en équipe réserve, et peut-être une préface à un futur prometteur.

Dans un contexte particulier pour l’AS Saint-Étienne, où les absences se multiplient entre blessures et sélections internationales, une nouvelle tête s’est invitée à l’entraînement des Verts : celle de Mylan Toty, 16 ans seulement. L’ailier, qui évoluait encore récemment avec les U17, a déjà disputé les deux dernières rencontres avec la réserve stéphanoise (National 3) face à Chamalières et Dijon.

Un double surclassement rarissime à cet âge, qui témoigne de la confiance que lui accorde le staff technique et du potentiel aperçu depuis son arrivée dans le Forez.

Alors que l’équipe d’Eirik Horneland prépare son déplacement à Quetigny (R2) pour le 7e tour de Coupe de France, le coach norvégien doit composer avec une véritable hécatombe. Dix joueurs sont actuellement appelés en sélection — Cardona, Davitashvili, Old, Stassin, Jaber, Annan, Gadegbeku, Dodote, El Jamali et Stojkovic — tandis que Lamba, Duffus, Bernauer, Ekwah et Ferreira sont blessés ou incertains.

Un contexte qui pourrait ouvrir la porte à un premier groupe professionnel pour le jeune Toty, l’un des rares profils offensifs disponibles.

Une opportunité unique dans un effectif de l'ASSE décimé

Avec cinq attaquants absents (Old, Duffus, Cardona, Davitashvili et Stassin) et une réserve également touchée par les blessures de Meyvin Agesilas, Mehdy Lutin et Helmi Ben Tiba, le staff stéphanois devrait opter pour une large revue d’effectif.

C’est dans cette configuration que Mylan Toty pourrait connaître sa première convocation avec les pros, une progression express pour ce joueur encore en âge de disputer le championnat U17.

Recruté en région parisienne, à Sénart-Moissy, le même club formateur que Lucas Gourna-Douath, Toty a rapidement séduit les recruteurs ligériens par son explosivité et sa maturité technique. Sous l’impulsion de Hamdane Karouni, recruteur de l’ASSE, il a signé un contrat aspirant jusqu’en 2027, preuve de la confiance placée en lui par le club du Forez.

Dans les travées de L’Etrat, son nom circule déjà comme celui d’un joueur à suivre dans les prochaines années.

Un profil explosif, entre percussion et promesse

Pour Gilles Thieblemont, son ancien directeur au Pôle Espoirs de Reims, nous avait dressé son portrait (à lire en entier ici) : “Mylan possède un énorme potentiel offensif, c’est un joueur tonique, explosif sur ses appuis, capable d’utiliser ses deux pieds. Il excelle dans la percussion, met constamment ses adversaires dans le doute et sait varier ses options entre débordement et frappe.”

Un joueur à la fois imprévisible et percutant, dans la pure tradition des ailiers formés à Saint-Étienne. Toty se distingue par sa vivacité et sa créativité, des qualités qui collent parfaitement au style de jeu prôné par Horneland, axé sur la transition rapide et la verticalité.

Cependant, son ancien formateur tempère l’euphorie : “Il doit encore progresser dans l’intégration au jeu collectif et améliorer sa contribution défensive. C’est un domaine où il doit se montrer plus rigoureux pour franchir un palier supplémentaire.”

Un avenir à construire sous le maillot vert

Déjà international français à trois reprises avec les U16, Mylan Toty n’a pas été retenu cette saison avec les U17 tricolores, une étape qui pourrait le pousser à redoubler d’efforts. Son coéquipier stéphanois Tidiane Vibert a, lui, été appelé, preuve de la richesse générationnelle du centre de formation ligérien.

À seulement 16 ans, le jeune ailier pourrait donc goûter à ses premières émotions dans un groupe professionnel décimé mais plein de ressources. Et si ce match de Coupe de France contre Quetigny permettait à l’ASSE de découvrir un joueur d'avenir ?