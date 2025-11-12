Face à Troyes ce samedi après-midi, Irvin Cardona a fêté sa 50e apparition sous le maillot Vert. Pour l’occasion, l’ailier de l’ASSE s’est même montré décisif en inscrivant le second but de la rencontre ! Au cours de la seconde période, le joueur a dû laisser sa place, touché à la cheville, de quoi être inquiet ?

Il y a presque deux ans, Irvin Cardona portait pour la première fois le maillot de l’AS Saint-Étienne. Arrivé en prêt en provenance d’Augsbourg, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est rapidement distingué. En 19 matchs sous les couleurs stéphanoises, il a délivré 3 passes décisives et inscrit 8 buts... Un apport offensif notable qui a contribué à la montée du club en Ligue 1 à l’issue de la saison 2023-2024.

Cardona sorti sur blessure ?

Touché à la 80 ème minute de jeu, Irvin Cardona a dû laissé sa place à Ben Old.

50 matchs sous le maillot de l’ASSE

Après la reprise par Kilmer Sports Ventures durant l’intersaison 2024-2025, Irvin Cardona est retourné à Augsbourg, qui a choisi de le prêter à l’Espanyol Barcelone. Mais au fil de la saison, le temps de jeu de l’attaquant s’est réduit en Espagne. L’AS Saint-Étienne, alors en difficulté à la mi-saison de Ligue 1, est revenu à la charge. Après d’âpres négociations, un accord a été trouvé pour permettre à Cardona de quitter la Liga et de revenir dans le Forez, avec une option d’achat incluse.

Malgré une relégation en Ligue 2 en fin de saison, le nouvel entraîneur Eirik Horneland et son staff comptaient pleinement sur l’ailier. Sans surprise, l’option d’achat a été levée.

Retour en Ligue 2

Cette saison, Irvin Cardona a enfin pu effectuer une préparation complète, avec la certitude de jouer dans le club où il s’est véritablement révélé. Son retour en Ligue 2 évoque forcément de bons souvenirs aux supporters stéphanois : ses buts, ses accélérations... et surtout ce match mémorable contre Bordeaux où il avait inscrit un doublé dans le temps additionnel, offrant la victoire aux Verts (2-1).

Aujourd’hui, Cardona fait partie des cadres du groupe stéphanois. Il doit cependant faire face à une concurrence forte sur les ailes, avec Davitashvili, Boakye ou encore Ben Old. Avec 734 minutes de jeu cette saison, il figure parmi les joueurs les plus décisifs du onze d’Eirik Horneland. Déjà auteur de 4 buts et 2 passes décisives, il prouve qu’il reste un élément clé de l’effectif.

Son bilan depuis qu’il joue à l’ASSE

Après 50 matchs disputés sous le maillot de l’AS Saint-Étienne, le bilan d’Irvin Cardona est impressionnant :

50 matchs

19 buts

8 passes décisives

Ligue 1 : 5 buts et 3 passes décisives en 1 072 minutes

: 5 buts et 3 passes décisives en 1 072 minutes Ligue 2 : 12 buts et 5 passes décisives en 2 112 minutes

: 12 buts et 5 passes décisives en 2 112 minutes Playoffs L1/L2 : 2 buts en 271 minutes

Un rendement qui confirme tout son impact depuis son arrivée dans le Forez.