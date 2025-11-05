L’AS Saint-Étienne écope d’une sanction de la LFP après le craquage de fumigènes dans la tribune sud du stade Geoffroy-Guichard face au Mans. Le huis clos partiel est désormais acté.

Lors de la 10e journée de Ligue 2 BKT face au Mans, une ambiance incandescente a embrasé la tribune Snella. Dès les premières minutes, les fumigènes ont été craqués en masse par les Green Angels. Si le Chaudron vibrait comme aux grands soirs, cette ferveur n’a pas échappé à la vigilance de la LFP.

La commission de discipline a réagit. Ce mercredi soir, elle a officiellement sanctionné le club forézien. Les faits reprochés sont clairs. Usage d’engins pyrotechniques.

L’ASSE sanctionnée

Suite à un craquage de fumigènes face au Mans, les Green Angels et le Kop Sud ont été sanctionnés ce mercredi soir : "10e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne - Le Mans FC du samedi 18 octobre 2025

Comportement des supporters de l'AS Saint-Etienne : usage d'engins pyrotechniques et expressions orales

Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match ferme par révocation du sursis de la tribune Snella du stade Geoffroy-Guichard"

La sanction prend immédiatement.

Un précédent qui pourrait peser lourd à l’avenir

Ce n’est pas la première fois que la tribune sud est dans le viseur des instances. Le match contre Le Mans a fait sauter le sursis précédemment prononcé, preuve que l’ASSE était déjà sous surveillance.

En pleine course au podium de Ligue 2, cette sanction tombe au plus mauvais moment pour les hommes d’Eirik Horneland Car au-delà de l’ambiance, c’est tout un symbole qui est frappé. C'est la première fois depuis le début de la saison que l'une des tribunes du STade Geoffroy-Guichard est fermé. Le Kop Sud sera donc sanctionné lors de la réception de Nancy le 22 novembre prochain et de Bastia le 13 décembre. Cette tribune fera son retour le 16 janvier, lors de la réception de Clermont.

