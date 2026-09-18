FC Metz - ASSE : À deux jours de recevoir Saint-Étienne, Jessy Deminguet n'a pas cherché à masquer les difficultés messines. Défaite au Red Star, deuxième mi-temps ratée, et désormais trois absents confirmés en défense pour ce choc de la 7e journée. Le coach du FC Metz s'attend à une opposition solide.

L'infirmerie messine s'allonge à l'approche du match contre les Verts. Maxime Colin, sorti à la mi-temps lundi pour un souci au mollet, est d'ores et déjà forfait. Alpha Touré, touché au genou, est quant à lui incertain. Joseph Mangondo, de son côté, est en phase de reprise et ne devrait pas être disponible non plus. Trois dossiers à surveiller pour Jessy Deminguet avant de composer son onze face à l'ASSE.

Un déjà-vu d'Annecy assumé par le coach

Sur la défaite au Red Star, l'entraîneur messin n'a pas ménagé son équipe. « Il ne faut pas se cacher : notre deuxième mi-temps a été mauvaise. Ce n'était pas suffisant. On a eu un peu un déjà-vu d'Annecy, avec beaucoup de longs ballons alors que ce n'était pas notre plan de jeu », a-t-il reconnu face aux médias. Une référence directe à un précédent revers de la saison, révélatrice d'un problème qui semble se répéter chez les Grenats.

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Mais Deminguet a tenu à partager la responsabilité plutôt que de la faire porter uniquement à ses joueurs : « Je ne veux pas jeter la faute sur les joueurs. Le staff et moi-même avons aussi notre part de responsabilité. Il faut une réaction dès samedi, avec davantage de maîtrise dans notre jeu ».

ASSE : une mauvaise nouvelle avant le déplacement à Metz !

L'ASSE reconnue comme une équipe solide

Sur l'adversaire du jour, le technicien messin n'a pas minimisé la performance stéphanoise en ce début de saison. « Il y a beaucoup de qualité chez l'adversaire. Leurs 15 points ne sont pas le fruit du hasard. C'est une équipe qui affiche une vraie solidité en Ligue 2. À nous de faire en sorte d'être meilleurs qu'eux samedi », a-t-il prévenu.

FC Metz - ASSE : Pas de pression, mais une envie de rebondir

Sur l'état d'esprit de son groupe avant cette réception, Deminguet a insisté sur l'envie de réagir plutôt que sur une quelconque tension. « Pour samedi, il n'y a pas de pression particulière, mais une forte envie de rebondir. Évidemment, ça reste un gros match de Ligue 2. À nous d'être prêts, de bien nous préparer pour cette rencontre et de combler le retard sur eux ».

Le coach messin a également pointé un manque de régularité dans le jeu de son équipe depuis le début de saison : « On manque encore d'automatismes et on les voit seulement par séquences. On n'arrive pas à trouver de la constance dans notre jeu. Il faut davantage de continuité et cette volonté de faire mal à chaque fois ». Une lucidité qu'il a conclue sur une note volontariste : « Il faut se dire qu'on est capables de le faire. Je pense que beaucoup de choses passent par la confiance. L'objectif, c'est d'avoir un contenu intéressant et de réussir à le maintenir sur la totalité du championnat ».