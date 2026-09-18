Parti de l'ASSE dans les dernières heures du mercato estival, Lucas Stassin avait rapidement trouvé ses marques en Liga. Le début d'aventure espagnole de l'attaquant belge connaît toutefois un premier contretemps : Séville a annoncé ce jeudi une blessure musculaire contractée face au Deportivo La Corogne.

Lucas Stassin va devoir patienter avant de poursuivre son adaptation à la Liga. Titulaire mercredi soir lors de la victoire du Séville FC sur la pelouse du Deportivo La Corogne (0-1), l'attaquant prêté par l'ASSE a quitté le terrain après 76 minutes. Le club andalou a annoncé ce jeudi que son joueur souffrait d'une "lésion myofasciale de l'adducteur long de la jambe droite". Aucune durée d'indisponibilité n'a été communiquée pour le moment. Séville précise simplement que son évolution sera surveillée dans les prochains jours.

Ce pépin physique intervient alors que Stassin venait de s'installer dans le onze de Luis García Plaza. Depuis son arrivée en Andalousie, le Belge a participé aux trois rencontres de Liga disputées par son nouveau club, avec deux titularisations et 195 minutes accumulées. Il avait surtout marqué dès sa première apparition contre l'Espanyol Barcelone, quelques jours seulement après son départ du Forez.

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Stassin avait parfaitement lancé son aventure en Liga

Le changement de championnat n'avait pas perturbé Lucas Stassin. Arrivé à Séville le 1er septembre sous la forme d'un prêt avec option d'achat, l'ancien attaquant stéphanois avait rapidement gagné du temps de jeu. Entré en cours de rencontre face à l'Espanyol, il avait trouvé le chemin des filets pour ses débuts. Il était ensuite titulaire contre Valence, puis de nouveau mercredi à La Corogne.

Sa situation reste suivie de près à Saint-Étienne. L'ASSE a prolongé l'attaquant jusqu'en juin 2029 avant son départ et conserve donc ses droits contractuels. Le prêt conclu avec Séville comporte une option d'achat. Selon L'Équipe, celle-ci atteint 25 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 2,5 millions versés pour le prêt. Un pourcentage sur une éventuelle future plus-value a également été négocié.

Cette mécanique rend naturellement les performances du Belge importantes pour les Verts. Si Séville décide de lever l'option à l'issue de la saison, l'opération pourrait représenter une rentrée financière majeure pour l'ASSE. À l'inverse, si l'option n'est pas activée, Stassin reste lié au club stéphanois.

Le Barça arrive, Séville attend désormais son évolution

Le calendrier ne laisse que peu de répit au Séville FC. Les Andalous doivent recevoir le FC Barcelone samedi 19 septembre au Ramón Sánchez-Pizjuán. À ce stade, la participation de Lucas Stassin apparaît compromise au regard du diagnostic communiqué jeudi. Séville n'a toutefois donné aucun délai précis et s'en tient à une évolution au jour le jour.

Certaines publications espagnoles évoquent plusieurs semaines d'absence, mais cette durée n'apparaît pas dans le communiqué médical du club. Il convient donc d'attendre les prochaines nouvelles médicales avant de déterminer la date possible de son retour.

Pour Stassin, cette blessure intervient au moment où la dynamique était favorable. Le joueur de 21 ans avait marqué un but en trois rencontres de Liga et commençait à s'imposer dans la rotation offensive sévillane. Séville suivra l'évolution de son adducteur droit, tandis que l'ASSE conservera forcément un regard attentif sur un joueur dont l'avenir financier et sportif reste encore directement lié aux Verts.