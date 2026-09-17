Ce jeudi, Ian Cathro s’est présenté en conférence de presse avant de repartir en déplacement. Une semaine après avoir chuté au Stade Marcel-Tribut de Dunkerque, c’est à Metz que les Verts sont attendus ce samedi à 20h. Le coach de l’ASSE a été interrogé sur l’état des troupes pour cette dernière rencontre avant la trêve.

Alors qu’ils étaient devant à la pause, les joueurs de l’ASSE n’ont pas réussi à rentrer du Nord avec un sixième succès. L’USL Dunkerque a renversé la vapeur face à des Stéphanois qui ont manqué d’intensité.

Pour la première fois de la saison, les Verts ont donc connu un autre résultat que la victoire. Cependant, ils seraient bien inspirés de repartir de l’avant afin de conserver leur fauteuil de leader durant la pause internationale. À Metz, Ian Cathro et ses hommes devront montrer un tout autre visage.

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Un groupe étoffé, mais quid de Jaber ?

Avant la trêve, plusieurs internationaux vont être concernés par ce déplacement à Metz. Ian Cathro ne pourra pas compter sur plusieurs de ses recrues mais aussi sur certains cadres durant ces trois longues semaines. Ces joueurs seraient bien inspirés de faire le plein de confiance avec l’ASSE avant de prendre la direction de leurs sélections respectives.

Le coach stéphanois devrait aussi profiter de cette pause pour permettre à certains revenants de reprendre davantage de rythme. Pour rappel, un match face au FC Sion est dans les tuyaux, une opportunité pour faire jouer les joueurs en manque de temps de jeu.

Parmi les revenants, Chico Lamba n’a toujours pas rejoué malgré une présence dans le groupe depuis plusieurs rencontres. Nadir El Jamali revient aussi d’une longue blessure mais a eu le droit à quelques minutes lors des dernières sorties de l’ASSE. Jakob Breum espère, quant à lui, retrouver une place dans le onze de départ en Lorraine.

Marten-Chris Paalberg et Paul Eymard ont eux aussi rejoint les séances du groupe professionnel. S’ils sont encore trop justes pour ce match, ils pourraient également profiter de la trêve pour monter en puissance.

Enfin, Mahmoud Jaber n’a finalement pas été inscrit sur la feuille de match à Dunkerque. De retour sur les terrains face au MHSC, l’Israélien a ressenti une gêne avant de se rendre dans le Nord. Ne souhaitant pas prendre risque, le staff de l’ASSE a préféré ne pas l’autoriser à figurer dans le groupe. Ian Cathro était attendu ce jeudi pour en dire plus à ce sujet. Voici les informations donnés par le coach des Verts, dans des propos rapportés par Evect.

Les mots du coach de l’ASSE

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Mahmoud Jaber ne sera pas avec nous ce week-end, tout comme Paul Eymard, idem pour Paalberg. Pour les autres c’est ok. Jakob Breum va de mieux en mieux, on a bien géré son absence, le management de sa blessure a été bon. Il arrive d’un championnat étranger, il découvre un nouveau contexte, on a préféré prendre notre temps face à cette petite alerte. Il sera capable de donner de plus en plus de minutes sur le terrain. La situation de Jaber est plus complexe car c’est une blessure qui date depuis plus longtemps. Pour lui aussi c’est de la gestion mais c’est différent, cela devrait encore durer plusieurs semaines car il a été éloigné des terrains pendant un bon moment. Il a quelques douleurs encore sur la zone sur laquelle il a été opéré en fin de saison dernière."