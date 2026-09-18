Questionné par la presse en conférence de presse, Ian Cathro (ASSE) a répondu aux questions des journalistes. Il s'est montré très élogieux envers plusieurs de ses joueurs après avoir fait le point sur la situation compliquée de Mahmoud Jaber.

Ian Cathro, entraîneur de l'ASSE : "Sur la question des blessés et notamment celle de Mahmoud Jaber, il ne sera pas dans le groupe cette semaine. Il est encore trop juste. Sinon l'ensemble des joueurs sera disponible en dehors de Paul Eymard et Martin Paalberg qui sont tous les deux en phase de réathlétisation. Et pour ce qui concerne Jakob Breum, il va de mieux en mieux à chaque semaine. On essaie de gérer son cas du mieux possible. C'est un joueur comme les autres qui arrive d'un championnat étranger, qui découvre un nouveau contexte avec nous. Donc on a voulu gérer ça de manière intelligente.

Concernant Mahmoud Jaber, c'est plus que de la gestion et ça va prendre quelques semaines encore. Il a été éloigné des terrains pendant un bon moment après l'intervention chirurgicale qu'il a subie. Il continue d'avoir quelques gènes dans cette zone et on va continuer à faire attention."

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L'importance de Breum à l'ASSE

Ian Cathro, entraîneur de l'ASSE : "Jakob Breum ? Oui on peut parler du joueur, mais j'aimerais aussi parler du poste qu'il occupe pour l'équipe. Pour un joueur qui occupe ce poste là, il y a beaucoup d'importance dans sa manière de connecter l'équipe, de savoir à quel moment il faut prendre du temps pour construire une attaque ou quand il faut au contraire accéléré.

C'est un joueur qui nous apporte une bonne organisation sur le terrain. Il est ici pour être important dans notre projet de jeu. Il le comprend parfaitement et il nous aide à le construire. Je ne vais pas cacher le fait que c'est un joueur important pour l'équipe. Mais on a aussi besoin d'avoir d'autres joueurs capables d'évoluer dans cette position. On en a déjà d'ailleurs. Ils le font tous de manière un peu différente parce qu'ils jouent avec leurs qualités. Je pense à Zuriko Davitachvili qui est capable d'évoluer dans ce poste. Même si ce n'est peut-être pas le meilleur positionnement pour lui, il fait des très bonnes choses."

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Cathro ne veut pas trop en dire

Ian Cathro, entraîneur de l'ASSE : "Il faut qu'on se mette en position aussi de tester de nouveaux joueurs, de plus jeunes joueurs à ce poste pour qu'ils se développent dans ce rôle qu'ils ont à jouer pour l'équipe. Mais oui, je vous rejoins, celui qui évolue dans notre système à ce poste est très important pour l'influence de l'équipe.

Le positionnement ? C'est une très bonne question mais c'est pas une question à laquelle j'ai particulièrement envie de répondre. Vous aurez une idée bien plus claire de son rôle sur les 28 rencontres qui restent. Et son rôle dépend de beaucoup de choses, mais c'est des choses que je préfère garder pour nous.

C'est un joueur qui, sur le terrain, a la responsabilité de connecter ses coéquipiers et la position dans laquelle il évolue. Il y a parfois certains joueurs sur le terrain qui ont le rôle de faire une passe, Et lui, dans son rôle, il est ce joueur capable de faire 7 passes qui débouchera sur 2 ou 3 autres que ses coéquipiers comprendront instantanément. C'est ce genre de joueur qui a cette fonction dans la position qu'il occupe pour nous dans le collectif. C'est un joueur qui voit le futur qui arrive."

Bernauer choucou du coach ?

Ian Cathro, entraîneur de l'ASSE : "Maxime Bernauer ? C'est un joueur très important et une personne très importante au sein de ce groupe et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé depuis le moment où je suis arrivé ici, c'est quelqu'un de très impliqué. Il est très impliqué dans ce que je lui demande. Il joue un rôle très positif pour l'ensemble du groupe. C'est un joueur avec un esprit ouvert, notamment sur les choses que je peux lui demander. Les choses qui, par conséquent, doivent venir de lui pour l'équipe. Et même s'il n'est pas parfait, parce que personne de nous ne l'est, il fait vraiment du mieux. Il se donne beaucoup de mal sur le terrain, il travaille dur. Il a vraiment cette intention très faute de donner son maximum pour l'équipe."