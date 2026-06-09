Quelques jours après la désillusion des barrages face à Nice, l'AS Saint-Étienne (ASSE) prépare déjà l'avenir. Le club a communiqué aux abonnés les modalités de réabonnement pour la saison 2026-2027 en Ligue 2. Une campagne qui a été repoussée d'une semaine mais qui apporte également plusieurs nouveautés destinées à moderniser l'expérience des supporters.

La page des barrages est tournée. Du moins en partie. Après avoir échoué aux portes de la Ligue 1, l'ASSE doit désormais reconstruire et préparer une nouvelle saison en Ligue 2. Dans cette période charnière, les dirigeants stéphanois savent qu'ils pourront une nouvelle fois s'appuyer sur leur plus grande force : le Peuple Vert.

ASSE : Geoffroy-Guichard va accueillir une technologie rare

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Dans un mail adressé aux abonnés, le club a dévoilé les contours de sa campagne d'abonnements pour l'exercice 2026-2027. Un message qui insiste sur l'importance du soutien populaire dans un contexte forcément particulier après la déception vécue face à Nice.

« Plus que jamais, le Peuple Vert est le cœur battant de ce club », écrit notamment l'ASSE.

Reconduction automatique des abonnements

Premier élément important : les abonnements bénéficient toujours du principe de reconduction tacite.

Concrètement, les supporters qui souhaitent conserver leur place à Geoffroy-Guichard n'ont aucune démarche à effectuer. Leur abonnement sera automatiquement renouvelé, sous réserve que leurs informations bancaires soient à jour.

Pour ceux qui souhaitent modifier leur formule, changer de place ou mettre fin à leur abonnement, une période spécifique a été mise en place.

Les abonnés pourront effectuer leurs démarches du 17 juin 2026 à 9h00 jusqu'au 18 juillet 2026 à 23h59. Initialement, l'ASSE avait fixé le lancement de la campagne à ce mercredi 10 juin

La reconduction définitive interviendra le 19 juillet.

De nouvelles options pour les supporters de l'ASSE

L'une des principales nouveautés concerne l'apparition d'un service baptisé « Annulation Flex ».

Moyennant un coût correspondant à 12 % du prix de l'abonnement, les supporters pourront annuler leur venue match par match et obtenir un remboursement pouvant atteindre 90 % de la valeur du billet concerné.

L'ASSE souhaite également encourager davantage l'utilisation de sa bourse d'échange officielle et du système de prêt d'abonnement.

Autre évolution notable : le club va désormais mesurer l'assiduité de ses abonnés.

La présence sera validée non seulement lors du scan du billet au stade, mais également lorsque la place est revendue sur la plateforme officielle, prêtée à un proche ou utilisée via le service d'annulation.

L'objectif est clair : éviter les sièges vides à Geoffroy-Guichard.

Quatre offres proposées par l'ASSE

Pour la saison 2026-2027, quatre formules seront disponibles.

L'Abonnement Simple reste la formule classique avec les 17 rencontres de championnat incluses.

Le Corner Famille vise les supporters souhaitant vivre leur passion avec leurs enfants et comprend notamment un maillot enfant.

Le Club 12e Homme propose une expérience plus immersive avec l'accès à ASSE.TV, des événements exclusifs et plusieurs avantages boutique.

Enfin, le Carré Légende demeure l'offre premium du club avec des prestations supplémentaires comme une entrée dédiée, des boissons offertes ou encore un accès privilégié à certains services.

Geoffroy-Guichard encore attendu au rendez-vous

Cette campagne intervient après une saison où les supporters stéphanois ont une nouvelle fois répondu présents.

Avec près de 40 000 spectateurs lors de la réception d'Amiens en fin de saison, Geoffroy-Guichard a enregistré la meilleure affluence de Ligue 2. Un chiffre qui confirme l'attachement intact du public stéphanois malgré plusieurs années loin de l'élite.

Dans un été marqué par de nombreuses interrogations sportives, entre l'arrivée du nouvel entraîneur, Ian Cathro, le mercato et les ambitions du club pour la saison prochaine, l'ASSE espère pouvoir compter une nouvelle fois sur une mobilisation massive de ses supporters.

ASSE : Les premiers mots en Vert de Ian Cathro

Car si beaucoup de choses vont évoluer dans les prochaines semaines, une certitude demeure : le Chaudron restera l'un des principaux atouts des Verts dans leur quête de retour en Ligue 1.