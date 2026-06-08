Ian Cathro a pris la parole pour la première fois en tant qu’entraîneur de l’AS Saint-Étienne. L’Écossais a posé ses mots sur ce qu’il veut construire dans le Forez.

Le nouveau coach des Verts a parlé vrai. «Je sais que l’AS Saint-Étienne est un club à part, avec une attente très forte et une responsabilité particulière envers ses supporters.» D’emblée, Cathro montre qu’il a fait ses devoirs. Il sait où il arrive. Il sait ce que représente ce maillot de l’ASSE.

Cathro à l’ASSE : Un projet, pas un discours ?

Pas de «tout donner», pas de «écrire l’histoire ensemble». Cathro parle de travail, d’exigence, de clarté. «Ce qui m’attire ici, c’est la possibilité de construire quelque chose de clair : une équipe qui sait ce qu’elle veut faire, qui travaille avec intensité, qui aide les joueurs à progresser et qui avance avec courage.»

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Une équipe qui sait ce qu’elle veut faire. C’est exactement ce qui a manqué à l’ASSE cette saison. Un fil directeur. Une identité. Des joueurs qui comprennent leur rôle et l’assument. Cathro met le doigt dessus sans détour.

L'énergie du Forez comme carburant

Le nouvel entraîneur stéphanois a également adressé un message direct aux supporters. «Il y a beaucoup d’énergie autour de ce club. Notre rôle sera de la transformer en travail, en exigence et en progrès sur le terrain.»

Transformer l’énergie en travail. La formule est belle et concrète. Elle dit implicitement que la ferveur des Green Angels et des Magic Fans ne sera pas un fardeau, mais un moteur. Cathro a visiblement compris que Geoffroy-Guichard n’est pas un stade comme les autres.

Les mots sont posés. Le chantier commence maintenant. Les mots rappellent le discours tenu par Eirik Horneland en décembre 2024, souhaitons à Ian Cathro une autre issue.

A suivre ! Rdv le 1er juillet pour la reprise de l’ASSE et sa première conférence de presse.

Source : AS Saint-Étienne (communication officielle)