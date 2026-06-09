L’AS Saint-Étienne a officialisé ce lundi l’arrivée d’Ian Cathro au poste d’entraîneur. Mais derrière cette nomination se cache un élément loin d’être anodin : pour convaincre le technicien écossais de rejoindre le Forez, les dirigeants stéphanois ont dû négocier avec Estoril et probablement sortir le chéquier. Les Verts n'ont pas lésiné sur les moyens. Une preuve que les dirigeants voient en Ian Cathro l'incarnation de celui qui saura faire décoller le projet Kilmer...

L’officialisation d’Ian Cathro marque le début d’un nouveau cycle à l’ASSE. Après le départ de Philippe Montanier, qui ne souhaitait pas poursuivre l’aventure en Ligue 2, les dirigeants stéphanois ont rapidement orienté leurs recherches vers un profil étranger.

Le choix s’est porté sur l’Écossais de 39 ans, sous contrat avec Estoril jusqu’en juin 2028. Une situation qui rendait automatiquement son départ complexe.

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Selon les informations de L'Équipe, Saint-Étienne a dû trouver "un terrain d’entente financier avec le club portugais d’Estoril pour racheter les deux dernières années de contrat de son technicien". Autrement dit, l’ASSE n’a pas récupéré gratuitement son nouvel entraîneur.

Ian Cathro : le premier investissement du mercato estival !

L’information prend encore plus de consistance lorsqu’on observe les échos venus du Portugal. Selon plusieurs sources relayées ces dernières heures, Ian Cathro disposait d’une clause libératoire estimée à environ 500 000 euros. Aucune confirmation officielle n’a été donnée concernant le montant exact versé par l’ASSE. Mais un fait est certain : Estoril n’avait aucun intérêt à laisser partir librement un entraîneur encore engagé pour deux saisons. Les négociations évoquées par L'Équipe laissent donc penser qu’une compensation financière a bien été versée par Kilmer Sports pour débloquer le dossier.

Peut-être un détail pour KSV, mais un geste qui veut dire beaucoup...

Ce point n’est pas anodin dans le contexte actuel. Depuis son arrivée à la tête du club, Kilmer Sports n’a jamais hésité à investir massivement. Depuis le début, plus de 25 millions d’euros ont déjà été dépensés sur le marché des transferts pour bâtir un effectif capable d'atteindre les objectifs.

Malgré l’échec du projet sportif et la défaite en barrage contre Nice, les dirigeants continuent d’engager des moyens financiers importants. Payer pour recruter un entraîneur sous contrat constitue un signal fort. Il démontre qu’Ian Cathro n’était pas une option parmi d’autres mais bien la priorité de la direction stéphanoise. Reste maintenant à savoir si ce choix est plus inspiré que celui d'Eirik Horneland, le coach norvégien annoncé comme un druide enfin capable de concocter la potion magique du succès dans un Chaudron toujours prêt à bouillir.

Une pression immédiate

Quoi qu'il en soit, cette arrivée ne sera pas accueillie sans interrogation. Après l’échec d’Eirik Horneland, une partie des supporters s’interroge déjà sur la stratégie mise en place. L’expérience récente a montré que les spécificités de la Ligue 2 peuvent rapidement mettre en difficulté des entraîneurs pourtant reconnus à l’étranger.

La direction stéphanoise assume pourtant pleinement ce choix. Dans son communiqué, Ivan Gazidis explique avoir été séduit par la capacité de Cathro à "donner une direction claire à une équipe", à "faire progresser les joueurs" et à installer une identité forte. Des propos qui rappellent ceux entendus lors de l'arrivée d'Horneland.

Ian Cathro possède ainsi des qualités qui devront désormais se traduire rapidement sur le terrain. Car si l’ASSE a effectivement déboursé plusieurs centaines de milliers d’euros pour attirer son nouvel entraîneur, l’objectif est limpide : retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Et dans un club qui reste en Ligue 2 pour la deuxième année consécutive, la marge d’erreur se réduit considérablement.