Ian Cathro ne viendra pas seul dans le Forez. Bryant Lazaro, son adjoint à Estoril depuis juillet 2024, devrait le suivre à Saint-Étienne. L'Américain de 38 ans, né à Fort Lauderdale en Floride, s'apprête à découvrir la Ligue 2 française avec une particularité : il arrive avec une connaissance précise du projet Cathro.

L'information vient du journaliste Tom Hindle, spécialiste du football américains. Bryant Lazaro, adjoint d'Estoril sous contrat jusqu'en mai 2028, serait recruté par l'ASSE pour accompagner le nouvel entraîneur écossais. Soixante-dix matchs ensemble au Portugal. Un binôme rodé, une méthode partagée, une vision commune du football.

Bryant Lazaro : Un profil atypique avec un parcours européen construit

Lazaro n'est pas un inconnu du football européen, même si son nom ne circule pas encore dans les médias. Né à Fort Lauderdale, il a construit son parcours entre la Scandinavie, l'Espagne et le Portugal.

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Sa carrière de coach commence dans les équipes de jeunes. Adjoint au FC Séville C en 2016-2017, puis responsable à Tromsø IL II, entraîneur à Alta et FK Bygarden en Norvège, instructeur en chef au sein du staff national norvégien de 2020 à 2024. Un passage aussi par le poste de directeur technique adjoint à Cuenca. Avant Estoril, il co-dirige la réserve du Vålerenga à Oslo pendant deux saisons.

Ce qui frappe dans ce parcours : la diversité des cultures footballistiques absorbées. Espagne, Norvège, Portugal. Plusieurs langues, plusieurs contextes, plusieurs niveaux. Exactement le type de profil que Cathro, lui-même forgé dans six pays différents, apprécie dans son staff.

Soixante-dix matchs ensemble : la valeur d'un staff soudé

La vraie force de ce recrutement, c'est la continuité mais sa maitrise du français. Lazaro a vécu de l'intérieur les deux saisons d'Estoril sous Cathro. Il connaît les principes de jeu, les exigences d'entraînement, les mécanismes tactiques que le coach écossais voudra installer à Saint-Étienne. Pas besoin de période d'adaptation entre les deux hommes. Le staff arrive à Geoffroy-Guichard avec une longueur d'avance sur le reste.

Et selon le journaliste, Lazaro parle français. Pas un détail dans un vestiaire stéphanois pas toujours à l'aise avec l'anglais.

Pour les joueurs stéphanois, c'est aussi un signal. Cathro ne débarque pas en solo dans un club inconnu. Il arrive avec ses hommes, son système, sa culture. KSV et Gazidis ont visiblement donné les moyens au nouveau coach de construire son staff dans la continuité.

Il reste à savoir si d'autres membres de l'entourage professionnel de Cathro feront également le voyage depuis le Portugal.

Sources : Tom Hindle (@Tom_Hindle_) / Transfermarkt