L'ASSE reçoit ce samedi son premier vrai test de la saison. Après un début de championnat solide, les Verts accueillent Montpellier, dauphin surprise et bien décidé à confirmer sa dynamique malgré un nul décevant contre Boulogne. Un adversaire qui s'est activé en cette fin de mercato pour muscler son effectif avant ce déplacement dans le Forez.

Le contexte comptable donne d'emblée une saveur particulière à cette affiche. L'ASSE trône en tête du championnat avec 12 points au compteur, quand Montpellier occupe actuellement la deuxième place à égalité avec Reims, tous deux crédités de 8 points. Un écart de quatre longueurs qui place d'ores et déjà cette rencontre sous le signe du choc au sommet, même si la saison reste encore longue.

Le MHSC arrive toutefois sur une note en demi-teinte, après un match nul décevant concédé à domicile face à Boulogne. De quoi tempérer légèrement l'enthousiasme héraultais, sans pour autant remettre en cause le statut d'outsider affiché par les Pailladins pour cette saison.

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Montpellier a musclé son couloir droit en toute fin de mercato

Le club héraultais a profité des dernières heures du marché des transferts pour se renforcer à un poste jugé prioritaire. En quête d'un latéral droit supplémentaire depuis le départ d'Enzo Tchato vers le club italien de Frosinone, le MHSC a trouvé son bonheur avec Alpha Sissoko. Le joueur, natif de Bondy et passé par Clermont, l'EAG, et l'ASSE, apporte une solide expérience de la Ligue 2 avec plus de 150 matchs disputés dans cette division. Libre depuis cet été après deux saisons pleines à Guingamp, il s'est engagé pour trois saisons avec le club du président Laurent Nicollin, jusqu'en juin 2029.

Autre renfort offensif à surveiller : Jérémy Hatchi, arrivé en prêt d'une saison sans option d'achat en provenance du FC Lorient. L'ailier guadeloupéen, capable d'évoluer dans les deux couloirs offensifs, sort d'un prêt à l'EA Guingamp la saison passée où il avait disputé 25 rencontres de Ligue 2, pour deux buts et trois passes décisives. Un profil vif et technique qui pourrait apporter de la variété au secteur offensif montpelliérain.

Yanis Zaouai complète également ce recrutement de dernière ligne droite. Le latéral gauche franco-algérien, auteur d'une saison à 30 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du Havre, découvre pour la première fois la Ligue 2 après un parcours passé par le National avec Martigues. Un joueur solide défensivement et capable d'apporter des courses et des centres de qualité offensivement. Il est pour l'heure encore blessé et ne pourra jouer face à l'ASSE.

Benhattab pour apporter de la folie

Dans un tout autre registre, cette fin de mercato aura également permis de refermer un dossier suivi de près en Ligue 2 : celui de Yassine Benhattab. Le milieu de terrain, prêté la saison dernière à Reims, s'est finalement engagé pour trois ans à Montpellier dans les toutes dernières heures du marché, contre une indemnité d'1 million d'euros bonus compris. Le joueur de 23 ans, sous contrat à Nantes jusqu'en 2028, avait disparu de la Jonelière depuis plusieurs semaines pour raisons personnelles, un feuilleton qui aura finalement trouvé son épilogue à l'ultime instant. En juillet, le club russe de Krasnodar avait transmis une offre avoisinant les 3 millions d'euros pour le joueur, sans que le dossier n'aboutisse. Désigné meilleur joueur de National avec Aubagne lors de la saison 2024-2025, Benhattab rejoint donc un MHSC qui a visiblement su convaincre là où d'autres pistes, comme Split ou un club polonais, n'avaient pas réussi à se concrétiser.

ASSE - MHSC : Des recrues pas forcément opérationnelles d'entrée

Reste que l'arrivée de ces nouveaux joueurs ne garantit pas nécessairement leur présence dans le groupe montpelliérain dès ce week-end. Benhattab, Zouaoui et Sissoko, tous trois fraîchement recrutés, pourraient ne pas être alignés d'entrée face à l'ASSE, la question de leur état de forme restant posée après un mercato mené dans l'urgence. Zouaoui est d'ores et déjà annoncé blessé, une indisponibilité qui prive d'emblée le MHSC de l'une de ses pistes les plus intéressantes pour ce déplacement dans le Forez. De quoi relativiser quelque peu l'impact immédiat de ce recrutement de dernière minute sur la physionomie du match.

ASSE - MHSC : Un adversaire à prendre au sérieux

Entre ce recrutement ciblé sur les couloirs et la volonté affichée de confirmer son statut de dauphin, Montpellier se présente donc comme un adversaire particulièrement armé pour ce déplacement au Chaudron. Pour l'ASSE, l'occasion est belle de confirmer sa dynamique de leader face à l'un de ses principaux concurrents pour la montée, dans ce qui s'annonce comme le premier vrai choc de la saison stéphanoise.