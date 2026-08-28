Alors que l’ASSE doit patienter jusqu’à lundi avant son match à Dijon, la quatrième journée de Ligue 2 a été lancée ce vendredi soir. Cinq matchs étaient au programme à 20h. Résumé et résultats.

Défaits par l’ASSE lors de la première et de la seconde journée, Sochaux et Clermont s’affrontaient ce vendredi soir. Vainqueurs de Guingamp à Bonal, les lionceaux souhaitaient confirmer en Auvergne. De leur côté, les hommes de David Guion étaient toujours à la recherche d’un premier succès cette saison en Ligue 2.

Également battus par les Verts, Grenoble enchainait un second déplacement de suite. Les Isérois se rendaient à Laval. Dans le même temps, Nancy accueillait Dunkerque au Stade Marcel-Picot.

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Montpellier en quête de la place de leader provisoire en Ligue 2

Troisième au classement après trois journées, Rodez souhaitait enchaîner après son large succès à Nantes. Opposés au Pau FC d’Axel Dodote et Luan Gadegbeku, les Ruthénois pouvaient revenir à hauteur de l’ASSE.

Une seule équipe pouvait récupérer la place de leader ce vendredi soir. Avec sept points au compteur, le MHSC était seul deuxième au coup d’envoi de ce quatrième épisode de la saison 2026-2027. Les hommes de Zoumana Camara pouvaient chipper la place occupée par les Verts en s’imposant face à Boulogne. De leur côté, les Boulonnais espéraient surprendre le club héraultais pour s’offrir un premier succès cette saison en Ligue 2.

Le MHSC laisse les Verts seuls en tête

Clermont - Sochaux : (0-0)

Laval - Grenoble : (0-3)

S. Diba (19') , B. Mouazan (40') , K. Fofana (71') côté Grenoble.

Montpellier - Boulogne : (0-0)

Tardieu (penalty manqué 29') côté Montpellier ; T. Brusco (exclu 80') côté Boulogne.

Nancy - Dunkerque : (0-2)

N. Fernandez (45') , B. Bokangu (62') côté Nancy ; M. Prévot (exclu 30') côté Dunkerque

Rodez - Pau : (2-2)

I. Balde (28') , O. Joly (83') côté Rodez ; B. Leye (37') , H. Benali (45') côté Pau.

Classement provisoire de la Ligue 2 - J4