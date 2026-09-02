L'ASSE a communiqué une information billetterie à l'approche de la réception de Montpellier. Les supporters du MHSC étant interdits de déplacement, le club a obtenu l'autorisation de commercialiser les places du secteur visiteurs. La billetterie du parcage est d'ores et déjà ouverte à la vente pour les Stéphanois.

Ce match ASSE-Montpellier, comptant pour la 5e journée de Ligue 2 BKT, se jouera le samedi 5 septembre à 20h à Geoffroy-Guichard. Un arrêté préfectoral interdit tout supporter montpelliérain d'accéder au stade et à plusieurs rues stéphanoises aux abords de l'enceinte, une mesure qui fait suite à une restriction similaire imposée aux supporters grenoblois quelques journées plus tôt.

Le secteur visiteurs est ouvert à la vente

Privé de parcage visiteurs, le club a obtenu l'accord des autorités pour proposer ces places aux supporters stéphanois plutôt que de les laisser vides. Avec plus de 35 000 billets déjà écoulés pour cette rencontre, cette décision offre l'opportunité de voir Geoffroy-Guichard afficher complet, uniquement composé de supporters des Verts.

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Une aubaine pour les nombreux Stéphanois qui n'avaient pas encore trouvé de place, la demande étant traditionnellement forte pour les réceptions à fort enjeu comme celle-ci.

Comment se procurer une place dans ce secteur

Les billets pour le secteur visiteurs sont disponibles dès à présent sur la billetterie officielle de l'ASSE. Les supporters intéressés sont invités à ne pas trop tarder. En effet, la partie base du parcage fera vite le plein.

Ce match s'annonce comme un rendez-vous particulier pour l'ASSE, qui va évoluer devant un Chaudron plein. Ce sera donc le retour du public stéphanois, sans restriction, pour tenter d'accrocher une cinquième victoire de rang en cinq matchs. Ainsi cela pourrait peser dans la physionomie de la rencontre face à un adversaire montpelliérain actuellement 3ème du championnat avec 8 points.