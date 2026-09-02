Une semaine seulement après avoir accueilli le FC Nantes pour un choc au sommet entre monuments du football français dans le Chaudron, les joueurs de l'ASSE reprendront la route pour le compte de la onzième journée de championnat. Cette fois-ci, cap à l'Ouest : l'ASSE se rendra en Bretagne pour y défier l'En Avant Guingamp.

Le Stade de Roudourou a toujours été un terrain particulièrement exigeant pour les équipes en quête de points au sommet du classement. Face à une formation guingampaise réputée pour sa générosité, son impact physique et le soutien inconditionnel de son public, l'ASSE devra faire preuve d'une grande solidité pour espérer ramener un résultat positif.

Après l'enchaînement des affiches d'octobre face à Rodez, au Red Star puis à Nantes, ce déplacement en terres armoricaines s'annonce comme un véritable test de constance pour le collectif de l'ASSE sur ce week-end à cheval entre octobre et novembre.

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La saison passée, les affaires avaient bien tourné sur la pelouse du club breton. Après la défaite amère du match aller, les Verts avaient entamé le match par le bon bout. Zuriko Davitashvili avait inscrit un doublé rapide et permis aux siens de faire le break. Les locaux avaient ensuite réduit l'écart sans parvenir à égaliser ensuite. La situation s'était ensuite tendue en fin de match quand les joueurs stéphanois avaient répondu aux chambrage des joueurs de l'EAG lors du match aller.

Guingamp - ASSE est fixé

Les supporters des Verts souhaitant organiser leur déplacement en Bretagne ou suivre la rencontre depuis leur écran connaissent désormais l'horaire officiel retenu par la Ligue et les diffuseurs.

L'affiche entre l'EA Guingamp et l'AS Saint-Étienne est officiellement fixée au samedi 31 octobre à 20h, et la rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS. Le match aura lieu à l'occasion de la onzième journée de Ligue 2.

Programmation totale de la onzième journée de Ligue 2

Vendredi 30 octobre 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Rodez Aveyron Football – USL Dunkerque

Grenoble Foot 38 – Dijon FCO

FC Nantes – Clermont Foot 63

FC Metz FC – Pau FC

Stade Lavallois MFC – US Boulogne CO

Samedi 31 octobre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – FC Sochaux-Montbéliard

Samedi 31 octobre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 3

FC Annecy – Montpellier Hérault SC

Samedi 31 octobre 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

EA Guingamp – AS Saint-Étienne

Lundi 2 novembre 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Red Star FC – AS Nancy-Lorraine