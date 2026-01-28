L'ASSE a bel et bien connu la défaite de trop face au Stade de Reims (1-0). Malgré trente cinq minutes en supériorité numérique, les Verts n'ont jamais su faire la différence. Ce revers éjecte Saint-Etienne du podium et laisse planer le doute quant à une remontée directe en Ligue 1. Face à cette situation, l'avenir d'Eirik Horneland était très incertain sur le banc du club ligérien.

"Non, l’équipe ne progresse pas. Nous avions bien commencé la saison, mais après Montpellier, nous avons du mal à trouver une bonne dynamique. Il y a aussi des problèmes liés au onze de départ et aux blessures, mais il y a beaucoup de difficultés. Nous n’avons pas été assez bons pour obtenir des résultats." Cette déclaration d'Eirik Horneland hier soir ressemblait à un aveu de faiblesse. La question était alors de savoir si le technicien norvégien allait être remercié ou non.

Une dynamique négative pour l'ASSE

Comme révélé dès le lendemain du revers à Reims par nos soins, Eirik Horneland était en grand danger à l'ASSE. Déjà menacé avant Clermont, il s'était offert un sursis avec une victoire 1-0 malgré un contenu relativement pauvre. Mais la défaite contre Reims n'est cette fois pas passée. Avec un coaching surprenant dans les minutes qui ont suivi le carton rouge rémois et un manque de caractère criant de son équipe durant la dernière demi-heure, le coach stéphanois a probablement acté son sort.

Plus globalement, le bilan interrogeait. Cinquièmes avec 34 points, les Verts ont reculé de deux places à l'issue du vingtième épisode de la saison de Ligue 2. Avec des prestations en demi-teinte dans le jeu et une seule victoire sur les cinq dernières rencontres, la question de l'avenir d'Eirik Horneland était donc logiquement sur la table.

Fin de l'aventure après Boulogne pour Horneland

La direction stéphanoise a donc rencontré son entraîneur ce dimanche, avant de le maintenir en poste le temps de trouver son successeur. Cette semaine, l'ASSE a multiplié les pistes pour son nouveau coach. Le coach norvégien aurait annoncé son départ à son vestiaire selon L'Equipe. Le quotidien national précise qu'Eirik Horneland sera tout de même sur le banc ce week-end avant de laisser sa place sur le banc des Verts. Une annonce qui aurait provoqué l'émotion de son groupe. Certains auraient désormais la volonté que le passage d'Horneland dans le Forez se termine sur une note positive avec un succès à Geoffroy-Guichard.

Reste désormais à savoir qui sera le successeur de l'ancien entraîneur du SK Brann. Les noms de Franck Haise et Phillipe Montanier sont évoqués avec insistance depuis hier soir. À suivre...