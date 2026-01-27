En quête d’un successeur à leur entraîneur norvégien Eirik Horneland, toujours en poste, les dirigeants de l’ASSE ont entamé des discussions avec Franck Haise et Philippe Montanier. Un virage stratégique qui illustre les doutes croissants autour du projet sportif mené par Kilmer Sports Ventures.

L’ASSE avance dans une zone d’incertitude. Eirik Horneland est toujours officiellement l’entraîneur des Verts, mais son avenir ne tient plus qu’à un fil. Arrivé avec l’image d’un technicien moderne, adepte des datas et d’un football intense, le Norvégien n’a pas atteint tous les objectifs fixés. La relégation en Ligue 2 a laissé des traces, et la saison actuelle n’a pas permis d’éteindre les critiques. Présentée comme le « PSG de la Ligue 2 » avant le coup d’envoi, l’équipe stéphanoise pointe seulement à une décevante cinquième place après vingt journées, à deux points de la montée directe.

Un classement jugé insuffisant en interne, malgré un effectif taillé pour jouer les premiers rôles. La dernière défaite concédée à Reims (1-0), face à un adversaire réduit à dix dès la reprise, a renforcé les doutes et semble avoir accéléré la réflexion des dirigeants.

ASSE : le pari Horneland montre ses limites

Le choix d’Eirik Horneland s’inscrivait dans une stratégie claire de Kilmer Sports Ventures. Miser sur un entraîneur étranger, s’appuyer sur les données statistiques et importer un modèle venu du nord de l’Europe. Mais l’histoire récente du football français rappelle que ce pari est risqué. En Ligue 2, les entraîneurs étrangers découvrant le championnat réussissent rarement à obtenir une montée immédiate. Une seule exception fait figure de référence : Claudio Ranieri avec l’AS Monaco en 2013.

Les chiffres viennent aujourd’hui confirmer cette tendance avec Horneland. Six défaites en vingt rencontres de championnat, une élimination en Coupe de France à Nice et une incapacité à dominer durablement les concurrents directs. Dans le top 7 de la Ligue 2, aucun club ne fait pire sur le plan comptable. Un constat difficile à ignorer pour Kilmer, d’autant plus que l’ASSE dispose de moyens supérieurs à la majorité de ses rivaux.

Franck Haise et Philippe Montanier en pole position

Faute d’avoir trouvé un autre entraîneur étranger convaincant, notamment du côté de la Major League Soccer, Kilmer a décidé de revoir sa politique sportive. Le marché français est désormais exploré, et deux profils expérimentés ont été sollicités. Franck Haise, d’abord, libre depuis son départ de l’OGC Nice fin décembre. L’ancien entraîneur du RC Lens connaît parfaitement la Ligue 2 et a participé à la montée lensoise en 2020, même si la saison avait été interrompue par le Covid. Son sens du collectif et sa capacité à structurer un projet séduisent en interne.

Philippe Montanier figure également sur la short-list. Libre depuis juin 2023, l’ancien coach de Toulouse possède une solide expérience du championnat. Champion de Ligue 2 avec le TFC en 2022, il avait été élu meilleur entraîneur de la division pour la deuxième fois de sa carrière. Montanier présente aussi l’avantage de connaître la maison verte, pour y avoir terminé sa carrière de joueur lors de la saison 1999-2000. Les discussions portent désormais sur la durée du contrat, entre une mission courte avec option en cas de montée ou un engagement plus long, d’au moins deux ans et demi. Une chose est sûre : même si Eirik Horneland est toujours en poste, le temps joue désormais contre lui.

